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Eleições 2026 Partido Missão oficializa Renan Santos como candidato e lança livro com plano de governo Legenda havia antecipado a oficialização da candidatura por motivos de segurança

O Partido Missão realiza neste sábado (1º), em São Paulo, o seu "1º Congresso Nacional", reunindo filiados, parlamentares e apoiadores em um evento que marca o lançamento público da campanha presidencial de Renan Santos e o lançamento do "livro amarelo", fascículo com as propostas de governo da legenda.

O encontro acontece no mesmo dia em que diversas legendas promovem suas convenções para oficializar candidaturas às eleições de 2026. No caso do Missão, no entanto, a formalização da chapa de Santos ocorreu de forma antecipada, em 20 de julho.

A convenção do partido estava inicialmente prevista para este sábado. A legenda decidiu, porém, antecipar o ato para que Renan Santos pudesse contar com a proteção da Polícia Federal após relatar ameaças de facções criminosas.

Realizado no Komplexo Tempo, na zona leste da capital paulista, o congresso foi apresentado pelo partido como o início da campanha eleitoral. A programação contou com a apresentação do plano de governo da legenda, chamado de "Livro Amarelo", um conjunto de seis fascículos que apresenta o projeto do partido para o Brasil, além da oficialização pública de candidatos do partido aos governos estaduais.

"Atenção, se preparem. Vou ligar para o presidente Renan Santos e vou dizer presidente pronto dê o sinal verde. Vamos botar aquela bandidagem toda a correr e inauguraremos uma nova era de ordem e progresso para o Brasil"

O deputado federal Kim Kataguiri, um dos principais nomes do partido, também discursou. No evento ele afirmou que uma das propostas é que, caso Renan seja eleito, serão realizadas transmissões semanais nas quais o partido pretende apresentar avanços da gestão no combate ao crime organizado e a corrupção.

O Missão também apresentou no evento seus candidatos aos governos de nove estados: Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Pernambuco.

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