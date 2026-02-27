A- A+

BRASIL Partido Novo anuncia apoio à reeleição de Tarcísio e confirma Ricardo Salles ao Senado Endosso do governador ao ex-ministro do Meio Ambiente depende de costura com Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência

O partido Partido Novo anunciou nesta quinta-feira, 26, apoio à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas ( Republicanos). Primeira sigla a oficializar o endosso, o Novo também confirmou a pré-candidatura do deputado federal Ricardo Salles ao Senado.

O encontro, no entanto, não significa que Tarcísio vá apoiar o ex-ministro do Meio Ambiente em sua empreitada. O governador ainda discutirá o tema com o senador Flávio Bolsonaro ( PL), pré-candidato à Presidência.

Tarcísio participa nesta manhã de uma reunião com Flávio Bolsonaro, e o tema deve ser debatido, embora não haja promessa de uma definição imediata para o impasse.

— Está confirmada a minha candidatura, mas o apoio do Tarcísio ainda está sendo costurado com o PL e com o Flávio para evitar três candidatos pela direita — disse.





Participaram da reunião que oficializou o apoio os presidentes do diretório nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, e do diretório estadual em São Paulo, Fernando Henrique Meira de Castro. Também estiveram presentes Salles e o deputado estadual Leonardo Siqueira.

Para a disputa do Senado, o ex-secretário de Segurança Pública de Tarcísio, Guilherme Derrite (PP), é um dos nomes cotados . Também circulam nas conversas o ex-governador Rodrigo Garcia (sem partido) e o atual vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello de Araújo (PL). O nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) também não foi totalmente descartado.

Veja também