BRASIL Partidos com ministérios no governo Lula deram 65% dos votos a favor da derrubada de decreto do IOF Tendência é que Senado também aprove projeto que susta medida do Executivo

Parlamentares de partidos com ministérios no governo contribuíram em 63% dos votos favoráveis ao projeto que derruba o decreto do governo que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A proposta foi aprovada nesta quarta-feira na Câmara por 383 votos a favor e 98 contra.

Em mais uma sinalização da crise do governo com o Congresso, União Brasil, PP, MDB e PDT deram apoios quase unânimes de suas bancadas para derrotar a iniciativa do Poder Executivo. Por sua vez, partidos como PSD e PSB deram mais da metade de suas bancadas.

Os votos favoráveis são considerados um recado direto ao presidente e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A votação não estava no radar do governo e foi anunciada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) no fim da noite de ontem. Em uma ação coordenada com o chefe da Câmara, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), já disse que os senadores também aprovam a derrubada ainda hoje.

Em outro recado contra o governo, os relatores do texto nas duas Casas são do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O único voto registrado contrário no PT foi o do deputado Rui Falcão (SP), que disse que votou por engano e pediu à Câmara para retificar o voto dele. PSOL, Rede e PCdoB, outros partidos com ministérios, não registraram votos contrários.

União Brasil: 58 favoráveis de 60 deputados

PP: 48 de 50

Republicanos: 42 favoráveis de 44

MDB: 41 favoráveis de 44

PDT 16 de 17

PSD: 28 favoráveis de 45

PSB 9 de 15

