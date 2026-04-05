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Páscoa é momento de renovação e união, diz Lula em mensagem

Presidente publicou foto com crianças e ao lado da primeira-dama

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Lula postou foto com crianças para passar mensagem de Páscoa Lula postou foto com crianças para passar mensagem de Páscoa  - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou neste domingo (5) uma mensagem de Páscoa aos brasileiros.

Em uma publicação nas redes sociais, Lula disse que a Páscoa é um momento de renovação e de união. O presidente postou foto ao lado de crianças e da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

“A Páscoa é um momento de renovação e de união com a família. Que este domingo seja de muita alegria e paz nos lares brasileiros. Feliz Páscoa a todos”, declarou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

Alckmin
O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou que a Páscoa representa a celebração de Deus à humanidade. Alckmin também disse que a data é um momento de fortalecimento de laços.

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“A Páscoa é, essencialmente, a celebração do amor de Deus à humanidade. É um momento especial para estarmos ao lado de quem amamos e fortalecendo nossos laços. Que a ressurreição de Jesus renove as esperanças das famílias brasileiras. Uma Páscoa abençoada e cheia de amor infinito", completou. 

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