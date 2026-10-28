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Fuga Passo a passo da fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos; entenda o que já se sabe Após a derrota nas eleições de 2026, o senador deixa o Brasil pela Argentina

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) protagonizou uma fuga rocambolesca do Brasil para os Estados Unidos que manteve o país em suspense durante 24 horas.

Flávio, que perdeu as eleições de domingo para o presidente Lula (PT), conseguiu deixar o Brasil pela Argentina, com escalada no Equador, apesar de ser proibido pela Justiça de sair do país.

Esta é a cronologia de sua fuga, com seus acontecimentos, mistérios e manobras suspeitas:

Não tem derrota

Após perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, com expressão sombria, faz uma breve declaração à imprensa em Brasília: diz que não confirmará os resultados e que pedirá a anulação das eleições.

O vídeo

No dia seguinte, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro publica um vídeo em formato de selfie diante de uma parede externa, sem que seja possível saber onde está.

Afirma que a Justiça o proibiu de sair do país em uma tentativa de intimidação, mas diz que nunca surgiu em partir e se compromete a atuar como líder da oposição.

A investigação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito de uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo o senador e o advogado Willer Tomaz, relacionada a movimentações financeiras de empresas e plataformas de apostas.

Segundo a Polícia Federal (PF), a medida foi solicitada após a identificação de um risco de fuga do parlamentar.

Flávio e Willer negam irregularidades.

Uma comitiva

O portal argentino Infobae informa, na terça-feira (27), sobre a suposta intenção de Bolsonaro de embarcar em um voo em Puerto Iguazú, cidade do nordeste argentino conhecida por ser uma das portas de entrada para as Cataratas do Iguaçu.

Jornalistas, incluindo os da AFP, constataram a saída da comitiva oficial de Flávio Bolsonaro de sua casa em Brasília: três carros pretos, sem que seja possível determinar se o senador está em algum deles.

Segundo jornalistas locais, a comitiva se dispersa pouco depois e, quando o motorista do veículo do meio - no qual o político costuma viajar - abaixa o vidro, eles constatam que não há nenhum passageiro a bordo.

Sem rastros

Em meio às especulações, uma fonte policial confirmou à AFP que os passaportes brasileiros do senador, incluindo os diplomáticos, foram cancelados após o fim do prazo para que ele os entregasse.

Veículos de comunicação americanos, que citam fontes anônimas, informam que Bolsonaro está no caminho dos Estados Unidos.

No Brasil, a busca continua.

Visivelmente perplexo, seu coordenador de campanha, o senador Rogério Marinho (PL-RN), diz, após uma reunião de emergência de parlamentares do Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, que não há notícias de seu líder.

"Recebi por parte dele uma mensagem no meu telefone, mensagem de texto, onde ele disse que queria dar um tempo hoje e depois conversaria conosco. E pronto. Foi a única comunicação que eu tive com ele", disse à imprensa em Brasília.

Travessia da fronteira

Na madrugada desta quarta-feira (28), a Direção Nacional de Migrações da Argentina divulgou que Bolsonaro, sua esposa e suas duas filhas cruzaram a fronteira.

Isso ocorre mais de 12 horas depois do surgimento das primeiras informações.

Enquanto era procurado, Flávio Bolsonaro ainda estava no Brasil.

O senador entra na Argentina “com documentos de viagem válidos, sem nenhum impedimento legal”, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, entre a cidade brasileira de Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú.

Além da brasileira, Flávio tem nacionalidade italiana.

Não se sabe como ele chegou até lá vindo de Brasília, a mais de 1.500 km de distância.

O avião

Pouco depois, um avião particular Gulfstream G400 decola do aeroporto de Puerto Iguazú para levar a família à cidade portuária equatoriana de Guayaquil, segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina.

No Equador, o avião que transporta a família Bolsonaro faz uma breve parada para reabastecer em um aeroporto deserto.

Repórteres da AFP constataram que a aeronave decola novamente.

O site FlightAware mostra que seu destino é Miami.

Segundo o Flightradar, outro site de rastreamento de voos, cerca de 927 mil internautas acompanham a viagem.

Destino

Quase 12 horas depois de cruzar a fronteira com a Argentina, a família pisa em solo americano no aeroporto de Opa-Locka, na Flórida.

O ex-candidato a descer das escadas do avião veste uma camisa preta e carrega uma mochila, segundo constata a AFP.

Minutos depois, os membros da família entram em um caminhonete e partem para um destino desconhecido.

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