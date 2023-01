Pasta da Gestão acompanha informações sobre danos a prédios públicos

A- A+

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos está acompanhando as informações sobre danos causados nas instalações de prédios públicos do governo federal durante atos terroristas ocorridos domingo (8) na Esplanada dos Ministérios.

Em nota, a pasta declarou que vai auxiliar no trabalho de levantamento dos prejuízos. A questão da manutenção predial dos locais danificados também será analisada.

Eis a íntegra do comunicado:

“O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informa que segue acompanhando as informações a respeito dos danos causados nos prédios públicos que se encontram sob a gestão do Poder Executivo federal.

Também está mantendo diálogo com outros poderes que exercem a responsabilidade compartilhada sobre prédios públicos na Esplanada para colaborar com a identificação e a sistematização dos danos, o que auxiliará na devida responsabilização dos autores dos atos criminosos.

O Ministério está auxiliando ainda as demais pastas quanto a questões referentes a contratos de manutenção predial para a realização dos necessários reparos.”

