Pastor aliado de Lula critica fala de presidente sobre guerra no Oriente Médio : "Mal colocada"

Um dos principais aliados de Lula (PT) entre os evangélicos na campanha eleitoral de 2022, o pastor Paulo Marcelo Schallenberger, da Assembleia de Deus, criticou nesta quarta-feira (21) a declaração dada pelo pelo petista em visita à Etiópia. Segundo o pastor, a fala em que o presidente comparou a atuação de Israel em Gaza ao extermínio de judeus praticado por Adolf Hitler na Alemanha nazista foi "mal colocada".

Apesar de reconhecer que Lula falhou, Paulo Marcelo Schallenberger defende o petista e diz que está sendo alvo de uma reação descabida:

"Ninguém lembra que Bolsonaro recebeu a neta do general de Hitler. Uma frase mal interpretada e, claro, reconheço que mal colocada do presidente Lula gera tudo isso? — questiona o líder religioso — Israel da Bíblia é uma coisa e Israel da política, de Benjamin Netanyahu, outra. Hoje tem um governo de extrema-direita genocida" afirma.

A fala de Lula na África gerou forte reação ao redor do mundo. No dia seguinte, Israel declarou o presidente "persona non grata", que significa que o chefe do Executivo brasileiro não é mais bem-vindo em seu território. No Congresso Nacional, um pedido de impeachment já ultrapassa as 120 assinaturas.

Aliado de Lula na campanha, Paulo Marcelo Schallenberger teve seu nome ventilado para assumir um cargo com o objetivo de abrir diálogo com as igrejas, que estaria ligado à estrutura da Secretaria-Geral da Presidência. Após mais de um ano de governo, o pastor segue sem cargo.

Em outubro passado, ele chegou a pedir ajuda financeira nas redes sociais.

"Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu nunca imaginaria dizendo o que eu vou dizer aqui, agora, e nem tão pouco você imaginaria ouvir eu falar isso. Vocês que me conhecem há mais de 20 anos sabem que eu nunca em toda minha vida vim à internet ou em outra forma de rede social ou de veículo de comunicação para pedir alguma coisa aos irmãos ou às irmãs — inicia o pastor — Mas nessa oportunidade, eu quero confessar a vocês, eu estou passando um momento de saúde muito delicado, emagreci 7 kg em 30 dias, mas não é nada tão grave e vai se resolver" explica.

Quem é Paulo Marcelo

Ex-aliado do deputado federal Marco Feliciano (PL-SP), que hoje integra a bancada bolsonarista, o pastor Paulo Marcelo se aproximou de Lula no início de 2022, quando propôs um podcast voltado aos evangélicos que acabou não saindo do papel. Apesar disso, o religioso seguiu ligado ao então candidato à Presidência e esteve em atos voltados ao segmento.

O pastor participou do núcleo de comunicação da campanha no segundo turno, e chegou a gravar uma inserção, divulgada pelas redes sociais de Lula, na qual dava um "testemunho" sobre a defesa da liberdade religiosa em governos petistas.

