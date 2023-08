Pastor e cantora gospel: quem são os alvos da operação da PF

A- A+

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (17) uma nova fase da Operação Lesa Pátria. Entre os alvos de mandados de prisão, estão o pastor Dirlei Paiz, de Blumenau (SC), e a cantora evangélica Fernanda Oliver, de Tocantins. Eles são suspeitos de organizarem e divulgarem a chamada "Festa da Selma" - codinome para a convocação de caravanas para Brasília no fim de semana de 8 de janeiro.

A PF está cumprindo dez mandados de prisão e outros 16 de busca e apreensão em seis estados - Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, Bahia.

Com mais de 130 mil seguidores no Instagram, Fernanda Oliver gravou um vídeo ao vivo do ato golpista de 8 de janeiro, com imagens da passeata na Esplanada dos Ministérios e a invasão ao Congresso Nacional. Ela fez sucesso no acampamento montado em frente ao Quartel General do Exército ao gravar o chamado "hino das manifestações".

Já o pastor Dirlei Paiz usou as suas redes sociais para convocar caravanas em direção a Brasília dizendo que o fim de semana de 8 de janeiro seria uma "data do povo patriota".

"Entendemos que esse é o momento que o povo precisa se aglutinar em Brasília em busca da sua liberdade, buscando a transparência naquilo que nós não concordamos na eleição de 2022" afirmou ele, em vídeo postado em 6 de janeiro.

