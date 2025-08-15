A- A+

INVESTIGAÇÃO Pastor Silas Malafaia é incluído em inquérito que investiga atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA Crimes investigados são coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, foi incluído no inquérito que investiga a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, segundo a GloboNews.

Os crimes investigados, ainda de acordo com a GloboNews, são: coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Malafaia foi o organizador de atos de apoio a Jair Bolsonaro no último dia 3. Na ocasião, o ex-presidente participou, de forma remota, de algumas manifestações, o que foi reproduzido em redes sociais de terceiros. Esse fato motivou sua prisão domiciliar, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia seguinte.

Ontem, em um vídeo publicado nas redes sociais, Malafaia voltou a afirmar que Moraes deveria sofrer impeachment, ser julgado e preso.





Em áudio encaminhado ao Globo, o pastor contesta a investigação contra ele:

— Isso é o nível a que chegou o Estado Democrático de Direito. Número 1: não falo inglês. Não tenho nenhuma comunicação com americano. A Polícia Federal virou polícia de Alexandre de Moraes?

Ele também nega que tenha atuado para atrapalhar o andamento de processo contra Bolsonaro, que é réu no STF por liderar uma suposta trama golpista:

— Eu sou livre para me posicionar. Obstrução de Justiça em quê? Porque fiz uma manifestação para denunciar crimes de quem tinha que zelar pela Constituição?

Momentos depois, Silas Malafaia publicou um vídeo em suas redes sociais no qual se manifesta sobre a investigação. Na gravação, ele diz ser alvo de uma perseguição:

— Escolheram o cara errado. Eu não tenho medo — diz Malafaia, que acrescenta — A Polícia Federal virou a Gestapo do Nazismo? Virou KGB da União Soviética? Isso aqui tá caminhando para a venezualização, onde o cidadão não pode criticar autoridades. Onde está isso na Constituição?

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, defendeu Silas Malafaia em uma publicação no X. "Enquanto criminosos de verdade estão soltos, Alexandre de Moraes segue gastando tempo e dinheiro público para intimidar quem ousa discordar do sistema, escreveu Flávio. Veja abaixo:

"Qual crime teria o Pastor cometido? Convidado os brasileiros para estarem pacificamente nas ruas se manifestando, só pode ser. O Brasil já virou uma Venezuela", escreveu, por sua vez, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também no X.

O inquérito contra Eduardo, no qual Malafaia foi incluído agora, foi aberto no final de maio por Moraes, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O deputado está morando nos Estados Unidos desde fevereiro. Posteriormente Bolsonaro passou a ser alvo da mesma investigação por, segundo a Polícia Federal, atuar de forma articulada com o filho para pressionar o Supremo.

