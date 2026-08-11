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tse Patrimônio de líder do PL na Câmara cresce de R$7,7 mil para R$ 600 mil em quatro anos Sóstenes informou ter R$ 500 mil em espécie e um terreno no valor de R$ 100 mil

O patrimônio do deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, cresceu em quatro anos. Em 2022 ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter apenas R$ 7,7 mil em conta. Este ano, seu patrimônio é de R$ 600 mil.

Na nova declaração, uma exigência da legislação eleitoral, Sóstenes informou ter R$ 500 mil em espécie e de um terreno no valor de R$ 100 mil. Procurado, o deputado disse que seu patrimônio é compatível com sua renda.

"Meu salário anual é de aproximadamente R$ 600 mil. Em quatro anos, isso representa cerca de R$ 2,4 milhões em rendimentos. Portanto, um patrimônio declarado de aproximadamente R$ 600 mil é absolutamente compatível com a minha renda", disse o parlamentar.

Os R$ 500 mil de Sóstenes é um valor aproximado aos R$ 468 mil apreendidos pela Polícia Federal em dezembro de 2025.

Segundo a PF, esse valor seria fruto de um esquema de desvio de recursos da cota parlamentar. O deputado afirmou que o dinheiro é lícito da venda de um imóvel e que não há nada de errado em relação à empresa que presta locação de carros ao seu gabinete usando recursos da cota.

Sóstenes disse que os R$ 500 mil seriam "valores em espécie, correspondentes ao preço certo ajustado pela venda de uma casa, decorrente de transação comercial registrada em escritura pública".

Em publicação nas redes sociais no final de 2025, Sóstenes indicou a propriedade do imóvel em sua declaração de imposto de renda de 2024, no valor de R$ 310 mil.

O imóvel de R$ 100 mil, por sua vez, está localizado no bairro Jardim Botânico, em Brasília.

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