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BENS Patrimônio de Nikolas Ferreira tem salto de 8.850% após primeiro mandato na Câmara Deputado viu patrimônio crescer de R$ 36 mil para R$ 3,8 milhões

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) viu seu patrimônio crescer de R$ 36 mil para R$ 3,8 milhões ao longo do primeiro mandato no Congresso Nacional, segundo dados da Justiça Eleitoral divulgados nesta sexta-feira. A maior parte do patrimônio do parlamentar corresponde a um imóvel financiado.



Corrigido pelo valor da inflação, o valor declarado na eleição de 2022 equivale a aproximadamente R$ 43,5 mil. Naquele ano, Nikolas Ferreira, que tinha sido eleito para vereador de Belo Horizonte em 2020 pelo PRTB, havia declarado apenas depósitos bancários, aplicações de renda fixa e caderneta de poupança. No primeiro pleito que disputou, ele não declarou bens.

Já neste ano, o parlamentar declarou R$ 2.231.664,61 em um imóvel financiado. O R$ 1,6 milhão restante está distribuído em aplicações, investimentos, ações e participações empresariais

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