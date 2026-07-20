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ELEIÇÕES 2026 Patrus Ananias confirma candidatura ao governo de Minas após pedido de Lula Deputado federal será o candidato do PT no segundo maior colégio eleitoral, após série de negativas de outros políticos para concorrer

O deputado federal Patrus Ananias (PT-MG) confirmou sua candidatura ao Governo de Minas Gerais após um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para disputar as eleições no estado, segundo maior colégio eleitoral do país.

A decisão de Patrus foi publicada pelo próprio parlamentar em publicação nas redes sociais. Ainda haverá uma reunião com integrantes do diretório do partido em Minas na tarde desta segunda.

“Hoje aceito um novo desafio, ser Pré-candidato ao Governo de Minas Gerais. Quero seguir percorrendo nosso estado para ouvir cada região, dialogar com quem vive os problemas de perto e construir, junto com o nosso povo, um novo caminho. Chegou a hora de Minas Gerais voltar a sonhar”, escreveu o petista.

A decisão ocorre após o parlamentar se reunir com Lula na semana passada e ocorreu depois de uma sequência de outros nomes cobiçados pelo presidente terem rejeitado concorrer ao governo do estado.

O nome de Patrus já era dado como certo para ser o candidato de Lula nas eleições de outubro. O grupo eleitoral do PT já havia sinalizado que esse era o caminho em reunião no começo da semana passada. A interlocutores nos últimos dias, o deputado federal disse que não estava com portas fechadas a nenhuma opção, mas que era preciso uma conversa com o presidente cara a cara para discutir a candidatura antes de anunciar qualquer decisão.

Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país e tem importância histórica também, já que tradicionalmente o candidato à Presidência que vence no estado acaba sendo eleito presidente da República. A indefinição da chapa vinha preocupando integrantes do PT, que cobravam celeridade no desfecho e atuação direta de Lula para resolver esse palanque. A escolha pelo nome de Patrus ocorreu após uma série de negativas de outros políticos que foram procurados pelo partido e pelo próprio presidente para disputar as eleições.

O plano inicial de Lula era o nome do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSB). Mas após meses de conversas e vaivém de expectativas, Pacheco anunciou que deixará a vida pública no fim deste ano, quando encerra seu mandato no Senado.

Diante desse cenário, o presidente do PT, Edinho Silva, e integrantes da cúpula do partido passaram a dialogar com outros políticos do estado, entre eles o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que é pré-candidato ao governo, e o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Alencar e que recentemente se filiou ao PSB. Não houve avanços concretos.

Em uma reunião no Palácio da Alvorada com integrantes do PT mineiro, Lula deu aval para uma candidatura própria da sigla no estado. A opção favorita era a ex-prefeita de Contagem Marília Campos, mas ela rejeitou a estratégia do PT e falou publicamente que manteria sua pré-candidatura ao Senado. Com isso, passaram a cogitar o nome de Patrus.

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