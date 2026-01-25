A- A+

Eleições 2026 Paulinho da Força anuncia pré-candidatura ao Senado e recebe apoio de Hugo Motta Deputado quer disputar pleito em São Paulo, mas não tem apoio nem de Lula, nem de Tarcísio

O deputado federal e presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, anunciou pré-candidatura ao Senado Federal por São Paulo na noite de sábado (24), durante a comemoração de seu aniversário de 70 anos, numa casa de eventos da capital paulista.

Ele, contudo, não tem apoio nem do presidente Lula (PT), nem do grupo político do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

— Nunca fui de recuar diante de desafios. Sempre enfrentei os momentos difíceis de cabeça erguida, com coragem e responsabilidade. O Senado é mais um desses desafios, e estou pronto para representar São Paulo com firmeza, diálogo e compromisso com o Brasil — declarou ele.

Paulinho é uma das lideranças da Força Sindical, uma das centrais sindicais brasileiras. Já exerceu o cargo de deputado em cinco legislaturas.

Na última delas, porém, falhou em conquistar uma cadeira direta nas eleições e só assumiu, como suplente, depois que o ex-deputado Marcelo Lima teve o mandato cassado por infidelidade partidária, em 2023.

O nome de maior peso a apoiá-lo é o presidente da Câmara, Hugo Motta. No evento, o deputado paraibano do Republicanos disse que Paulinho "deixará muitas saudades", mas que eles continuarão "vizinhos e trabalhando juntos".

Outros políticos e dirigentes partidários estiveram presentes na festa, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o líder do PL, Valdemar Costa Neto. Eles, no entanto, estão alinhados com Tarcísio, o que impede o apoio ao pré-candidato do Solidariedade.

O grupo do governador de São Paulo e ex-ministro de Jair Bolsonaro deve lançar dois candidatos ao Senado este ano. Um dos nomes encaminhados é o do ex-secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), que retornou à Câmara.

Há dúvidas sobre o companheiro de chapa, mas a tendência é que a vaga seja usada para contemplar um dos partidos da base, assim como a posição de vice, na hipótese de Tarcísio realmente disputar a reeleição em São Paulo. Estão na briga PL, PSD e até o MDB, a depender da configuração eleitoral.

Paulinho da Força ganhou notoriedade recentemente ao ser escolhido por Motta como relator do PL da anistia aos condenados por golpismo, posteriormente modificado para tratar apenas da dosimetria de penas. A proposta foi aprovada no Congresso, mas vetada por Lula.

Em 2020, o deputado foi condenado a 10 anos de prisão pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a acusação de desvios em contratos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A sentença foi revertida pela Corte, três anos depois, por falta de provas.

