Paulinho da Força diz que governo Lula é frágil até no Nordeste; entenda

Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o deputado federal e presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, fez duras críticas ao governo Lula (PT). Segundo o parlamentar, o presidente vem errando muito e, enquanto ele estiver nesta maré de desacertos, vai continuar sendo alvo de julgamentos.

“Eu fiquei indignado, como muita gente do Brasil, com os preços dos alimentos nas alturas e as declarações do presidente sobre ‘não comprar comida’. Resolvi fazer um vídeo com críticas, levando em conta que eu fui o primeiro partido a declarar apoio ao Lula e fui também coordenador da campanha dele. Mas não posso aceitar que o presidente da República continue fazendo esse tipo de coisa, tentando se eximir das suas responsabilidades e jogando nas costas do povo”, disse o parlamentar.

Questionado se o Governo aparenta ser incompetente no controle da inflação, Paulinho afirma que a gestão do presidente Lula quer controlar a inflação somente aumentando os juros. “Na medida em que se aumenta os juros, essa situação piora. Se a Taxa Selic está em 13,25% e há anúncios de que a próxima reunião do Conselho de Política Monetária aumentará ainda mais um ponto percentual, quem sofre com esses juros é a população. É quem vai comprar uma geladeira, um fogão, quem vai comprar qualquer móvel a prestação”, afirmou.

“O Governo tem que encontrar outros mecanismos, né? Se o ministro Haddad não tá funcionando, manda ele embora e põe outro. Essa é a responsabilidade do presidente. Não se controla a inflação só aumentando a taxa de juros, porque o aumento na taxa de juros vai levar ao desemprego”, argumentou Paulinho.

Quando perguntado se falta uma política econômica eficaz no Governo, o deputado foi duro ao dizer que, na verdade, “o governo Lula não tem é nada”. “Dois anos de gestão, me fala uma coisa que o Governo Lula fez? Apenas muitas viagens. Ele quer ficar passeando pelo mundo”, atacou o parlamentar.

“Aqui no Congresso ele não fala com ninguém, não dialoga com ninguém, a equipe do Governo que tá no Palácio é muito ruim, todo mundo arrogante, e a gestão não tem atitude em trocar para manter o diálogo com os deputados. O Rui Costa (ministro da Casa Civil) parece que tem um rei na barriga, é um sujeito arrogante. O Lula simplesmente não trata mais com políticos”, disse.

Perguntado se estaria de saída do Governo, Paulinho da Força alegou que nunca esteve nele. Que mesmo tendo apoiado o presidente Lula em sua eleição, o seu partido nunca esteve na base do presidente. Provocado a falar sobre o papel de Janja no Governo, o deputado afirmou que “toda mulher dá palpites, mas a do presidente fala demais”. “Tira ministro, põe ministro, acho que o papel dela tá um pouco exagerado”, alfinetou.

Ao fim da entrevista, Paulinho afirmou que, diferente do que foi declarado pelo ministro da Defesa, José Múcio, em entrevista ao Roda Vida, o que aconteceu em Brasília no dia 8 de Janeiro de 2023 foi sim uma tentativa de golpe, que só não foi concretizada por falta de organização.