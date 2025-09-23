Paulinho pede apoio ao PL a texto que 'tira da cadeia' envolvidos do 8/1 e reduz penas
Relator tem reunião com aliados do ex-presidente na Câmara
Em reunião com parlamentares do PL, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) buscou apoio para uma proposta alternativa à anistia ampla, defendida por parte da oposição. O relator disse apostar em um projeto “curto e grosso”, com mudanças pontuais no Código Penal para reduzir penas consideradas excessivas.
Segundo ele, a proposta "tiraria da cadeia" os presentes no 8 de janeiro de 2023, mas beneficiaria também o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar a trama golpista.
— O que estamos pensando? Sai todo mundo (envolvido no ataque do 8 de janeiro) da cadeia, reduz a pena desse núcleo (crucial da trama golpista), inclusive a do (Jair) Bolsonaro. Salva o Bolsonaro? Não dá pra salvar. Essa redução vai ficar alguma coisa ainda pro núcleo central — disse o parlamentar.
Paulinho procurou rebater críticas de que o Congresso não poderia mexer nas condenações.
— É um negócio curto e grosso. É mexer em dois ou três artigos do Código Penal, reduzindo aquelas penas, e com isso beneficia, do meu ponto de vista, as pessoas que estão presas — afirmou: — Alguém pode dizer: "A Casa não pode fazer dosimetria. Quem faz dosimetria é o Supremo". Eu estou inteiramente de acordo. A Casa pode mudar a lei, que é a nossa função. Você muda a lei e o Supremo depois interpreta.
O deputado ressaltou que a redução de pena alcançaria a todos, inclusive o ex-presidente.
Durante a reunião, o deputado Éder Mauro (PL-PA) reagiu às falas de Paulinho e afirmou que não seria necessário consultar autoridades como o ministro Alexandre de Moraes ou o ex-presidente Michel Temer sobre o tema.
Paulinho defendeu que o texto poderia abrir caminho para um consenso entre governistas e oposição:
— Quero tentar fazer um projeto que possa ser a média da opinião da Casa e que a gente possa votar e, do meu ponto de vista, pacificar.
Segundo ele, não há disposição de votar a proposta nesta semana por causa da pauta trancada da Câmara, embora líderes tenham sinalizado possibilidade de acordo.