RELATOR Paulinho pede apoio ao PL a texto que 'tira da cadeia' envolvidos do 8/1 e reduz penas Relator tem reunião com aliados do ex-presidente na Câmara

Em reunião com parlamentares do PL, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) buscou apoio para uma proposta alternativa à anistia ampla, defendida por parte da oposição. O relator disse apostar em um projeto “curto e grosso”, com mudanças pontuais no Código Penal para reduzir penas consideradas excessivas.

Segundo ele, a proposta "tiraria da cadeia" os presentes no 8 de janeiro de 2023, mas beneficiaria também o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar a trama golpista.

— O que estamos pensando? Sai todo mundo (envolvido no ataque do 8 de janeiro) da cadeia, reduz a pena desse núcleo (crucial da trama golpista), inclusive a do (Jair) Bolsonaro. Salva o Bolsonaro? Não dá pra salvar. Essa redução vai ficar alguma coisa ainda pro núcleo central — disse o parlamentar.

Paulinho procurou rebater críticas de que o Congresso não poderia mexer nas condenações.

— É um negócio curto e grosso. É mexer em dois ou três artigos do Código Penal, reduzindo aquelas penas, e com isso beneficia, do meu ponto de vista, as pessoas que estão presas — afirmou: — Alguém pode dizer: "A Casa não pode fazer dosimetria. Quem faz dosimetria é o Supremo". Eu estou inteiramente de acordo. A Casa pode mudar a lei, que é a nossa função. Você muda a lei e o Supremo depois interpreta.

O deputado ressaltou que a redução de pena alcançaria a todos, inclusive o ex-presidente.

Durante a reunião, o deputado Éder Mauro (PL-PA) reagiu às falas de Paulinho e afirmou que não seria necessário consultar autoridades como o ministro Alexandre de Moraes ou o ex-presidente Michel Temer sobre o tema.

Paulinho defendeu que o texto poderia abrir caminho para um consenso entre governistas e oposição:

— Quero tentar fazer um projeto que possa ser a média da opinião da Casa e que a gente possa votar e, do meu ponto de vista, pacificar.

Segundo ele, não há disposição de votar a proposta nesta semana por causa da pauta trancada da Câmara, embora líderes tenham sinalizado possibilidade de acordo.

