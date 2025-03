A- A+

Câmara dos Deputados Paulo Azi, do União Brasil, vai presidir principal comissão da Câmara Comissões são instaladas neste manhã

A Câmara dos Deputados iniciou na manhã de hoje a instalação das comissões temáticas que discutem propostas e projetos de lei antes deles seguirem para o plenário da Casa, onde têm votação final.

Os colegiados também podem fiscalizar o Executivo e requisitar audiências com ministros.

O deputado Paulo Azi (União-BA) vai assumir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), comissão que admite a tramitação de projetos na Casa.

O parlamentar é aliado de ACM Neto e um dos principais opositores do governo no partido.

Azi é rival do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Também foram instaladas nesta manhã as comissões de Saúde, Educação, Relações Exteriores e Fiscalização e Controle. O PT escolheu como prioridade a Comissão de Fiscalização e Controle, responsável por supervisionar as contas do Executivo.

O PL conseguiu as comissões com maior quantidade de verba e influência, como a de Saúde, enquanto partidos de centro terão postos como o principal colegiado da casa, a CCJ, além da relatoria do orçamento de 2026 (MDB).

Além de Saúde, o PL também ficará com o comando da Comissão de Relações Exteriores (Creden), responsável pelas relações diplomáticas e consulares da Casa com governos e entidades internacionais, e a Comissão de Saúde, com maior quantidade de verba a ser distribuída por meio de emendas.

Veja as comissões instaladas nesta manhã:

Constituição e Justiça (CCJ) – União Brasil - Paulo Azi (União-BA)

Creden - PL - deputado Filipe Barros (PL-PR)

Saúde - PL - Zé Victor (PL - MG)

Educação - União - Mauricio Carvalho (União-RO)

Fiscalização Financeira e Controle - Federação PT/PV/PCdoB - deputado Bacelar (PV-BA)

Agricultura – PL - presidente Daniela Reinehr (PL-SC)

Minas e Energia - PSD - Diego Andrade (PSD-MG)

