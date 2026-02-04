Paulo de Tarso lança livro e revela os segredos das maiores campanhas presidenciais do país
Publicitário detalha vivências com líderes como João Goulart, FHC e Lula
O publicitário Paulo de Tarso Santos publicou em janeiro o livro “Lula lá e outras histórias” que narra suas vivências nos bastidores das maiores campanhas políticas do Brasil nos últimos 40 anos.
Ele atuou como estrategista de diversas campanhas eleitorais, tendo estado frente a frente com personagens emblemáticos da política brasileira como João Goulart, Fernando Henrique Cardoso e o próprio Lula. Inclusive, foi para a primeira campanha presidencial de Lula que Paulo de Tarso criou o famoso slogan “Lula lá”, que inspirou o jingle de campanha e agora dá nome à obra.
Leia também
• Lula assina pacto nacional contra o feminicídio e defende que luta deve ser sobretudo dos homens
• Meio/Ideia: Flávio Bolsonaro cresce e empata tecnicamente com Lula no 2º turno
• Nexus: Lula é presidenciável com maior presença nas redes sociais
No livro, o publicitário descreve suas memórias, reflete sobre os costumes políticos do país e traz ao leitor conhecimentos sobre a comunicação eleitoral, exaltando o poder do voto como arma do cidadão na democracia.
O livro foi publicado pela editora Geração Editoral e está a venda tanto na versão física como digital.