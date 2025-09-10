Paulo Figueiredo diz que ministro Fux "honra a toga"
Neto do ex-presidente da ditadura militar João Batista Figueiredo e aliado do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez a declaração em seu perfil no X
"A diferença do voto do ministro Fux para os demais está inclusive no nível intelectual. A diferença entre um discurso político e uma tese jurídica. Não há como negar que Fux honra a toga", disse Paulo Figueiredo nesta quarta-feira, 10
A diferença do voto do ministro Fux para os demais está inclusive no nível intelectual. A diferença entre um discurso político e uma tese jurídica. Não há como negar que Fux honra a toga.— Paulo Figueiredo (8) (@pfigueiredo08) September 10, 2025
A afirmação ocorre em meio ao voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe.
Fux questiona a competência da Primeira Turma e do próprio Supremo para julgar o capitão reformado.