Qui, 11 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta11/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VOTO DE FUX

Paulo Figueiredo diz que ministro Fux "honra a toga"

Neto do ex-presidente da ditadura militar João Batista Figueiredo e aliado do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez a declaração em seu perfil no X

Reportar Erro
Paulo Figueiredo em entrevista após visita de deputados bolsonaristas ao Capitólio, em março de 2024Paulo Figueiredo em entrevista após visita de deputados bolsonaristas ao Capitólio, em março de 2024 - Foto: Mandel Ngan/AFP

"A diferença do voto do ministro Fux para os demais está inclusive no nível intelectual. A diferença entre um discurso político e uma tese jurídica. Não há como negar que Fux honra a toga", disse Paulo Figueiredo nesta quarta-feira, 10

O neto do ex-presidente da ditadura militar João Batista Figueiredo e aliado do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez a declaração em seu perfil na rede social X.

A afirmação ocorre em meio ao voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe.

Leia também

• Ao vivo: Não se pode reconhecer responsabilidade solidária por todos os réus de 8/1, afirma Fux

• Fux vota para negar ação penal sobre golpe em relação a organização criminosa armada

• Para Fux, condutas da trama golpista não se encaixam no crime de organização criminosa

Fux questiona a competência da Primeira Turma e do próprio Supremo para julgar o capitão reformado.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter