CURSO Paulo Guedes lança MBA com aula ministrada com ex-AGU que participou de reunião golpista Curso é uma parceria entre o ex-ministro da economia e o influenciador financeiro Thiago Nigro, o Primo Rico

O ex-ministro da economia do governo Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes, lançará em abril as aulas da segunda turma do seu MBA em Macroeconomia e Portifolio Management.

Como mostrou o Globo em fevereiro, Bianco está entre os membros do antigo governo que tomaram a palavra durante a reunião realizada no dia 5 de julho de 2022, no Palácio do Planalto. No encontro, Bolsonaro e seus aliados discutiram o que a Polícia Federal classifica como uma "dinâmica golpista".

Guedes irá ministrar quatro aulas on-line gratuitas entre os dias 8 e 15 de abril do MBA realizado em parceria com o influenciador financeiro Thiago Nigro, o Primo Rico. O grupo de professores com participação no curso também é composto pelo ex-secretário do Tesouro Mansueto Almeida e o ex-secretário Especial de Fazenda Waldery Rodrigues.

Os temas abordados nas quatro reuniões serão: "o principal problema da economia brasileira", "o fim do casamento entre China e EUA", "como tomar boas decisões de investimentos analisando o cenário macro" e "como se tornar um especialista em macroeconomia e investimento".

Nas aulas da primeira turma do MBA, Guedes reconhece pontos positivos das gestões petistas e destaca capitalismo "brutal" da China como um dos crescimentos de maior "ferocidade" desde a Inglaterra do século XIX. As declarações do ex-integrante da Esplanada, conhecido pelos posicionamentos liberais na economia, foram dadas em curso ministrado em setembro do ano passado.

Entre os pontos positivos elencados por Guedes sobre as gestões petistas, entre 2003 e 2016, estão a criação do Bolsa Família, que defendeu ser "uma política consistente de transferência de renda para os mais frágeis".

Apesar disso, ele afirma que a divisão entre direita e esquerda deve acabar, ponderando que o importante é compreender o papel da economia de mercado na sociedade, independentemente de se posicionar à esquerda ou à direita.

Reunião golpista

Em sua participação na reunião, Bianco defendeu que o então presidente estava "corretíssimo com relação à reunião com embaixadores".

— O senhor também está correto em mostrar para o mundo, como chefe de Estado, a sua postura.

Na ocasião, Bolsonaro questionou a lisura do processo eleitoral e do sistema eletrônico de votação. Ele afirmou, por exemplo, que corria na Polícia Federal uma investigação, instaurada em 2018, sobre um suposto episódio de fraude nas urnas eletrônicas.

Por conta desta reunião, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria pela condenação do ex-presidente, tornando-o inelegível por oito anos. O processo foi aberto após provocação do PDT.

