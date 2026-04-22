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Governo Federal Paulo Henrique Rodrigues é nomeado ministro do Empreendedorismo após Tadeu Alencar deixar cargo Atos foram assinados pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no exercício da Presidência

O governo federal nomeou Paulo Henrique Rodrigues Pereira ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 22.

Paulo Henrique Rodrigues Pereira é professor de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e foi secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública na gestão do então ministro Ricardo Lewandowski. Ele entra no posto depois da exoneração de Tadeu Alencar, que havia assumido a pasta há poucos dias.

Nesta terça, 21, no entanto, Alencar anunciou em suas redes sociais ter desistido de ser ministro. Procurador da Fazenda Nacional, ele disse que o posto é uma "honra para qualquer servidor público de carreira", mas que gerou "tensões indesejadas" em seu partido, o PSB. A exoneração "a pedido" de Alencar foi publicada na mesma edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, 22.

O novo ministro Paulo Henrique também é filiado ao PSB e ligado ao prefeito de Recife, João Campos, pré-candidato a governador de Pernambuco.

Os atos foram assinados pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no exercício da Presidência, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava em viagem à Europa nos últimos dias.

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