Qua, 22 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta22/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Governo Federal

Paulo Henrique Rodrigues é nomeado ministro do Empreendedorismo após Tadeu Alencar deixar cargo

Atos foram assinados pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no exercício da Presidência

Reportar Erro
Novo Ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Rodrigues, à esquerda e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin à direitaNovo Ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Rodrigues, à esquerda e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin à direita - Foto: Ascom/VPR

O governo federal nomeou Paulo Henrique Rodrigues Pereira ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 22.

Paulo Henrique Rodrigues Pereira é professor de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e foi secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública na gestão do então ministro Ricardo Lewandowski. Ele entra no posto depois da exoneração de Tadeu Alencar, que havia assumido a pasta há poucos dias.

Nesta terça, 21, no entanto, Alencar anunciou em suas redes sociais ter desistido de ser ministro. Procurador da Fazenda Nacional, ele disse que o posto é uma "honra para qualquer servidor público de carreira", mas que gerou "tensões indesejadas" em seu partido, o PSB. A exoneração "a pedido" de Alencar foi publicada na mesma edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, 22.

Leia também

• Briga política entre a oposição e a governadora vai parar no colo dos prefeitos

• Política, destino e vocação

• Paulo Guedes critica afrouxamento fiscal do atual governo e diz não ter chance de entrar na política

O novo ministro Paulo Henrique também é filiado ao PSB e ligado ao prefeito de Recife, João Campos, pré-candidato a governador de Pernambuco.

Os atos foram assinados pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no exercício da Presidência, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava em viagem à Europa nos últimos dias.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter