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Eleições 2026

PCB aprova candidatura de Edmilson Costa à presidência da República

Convenção do partido foi na manhã deste sábado(1) na Câmara de SP

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PCB aprova candidatura de Edmilson Costa à presidência da RepúblicaPCB aprova candidatura de Edmilson Costa à presidência da República - Foto: PCB/Divulgação

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) oficializou neste sábado (1°) a candidatura de Edmilson Costa à Presidência da República nas eleições de outubro. A chapa também será composta por Cleusa Santos, que será candidata à vice-presidente.

Os nomes foram aprovados durante convenção nacional do partido, realizada nesta manhã, no auditório da Câmara Municipal de São Paulo.

Edmilson Costa é doutor em economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e atua na militância socialista desde a juventude.

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A Agência Brasil vai acompanhar os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas convenções com datas marcadas são:

Partido da Causa Operária (PCO) – 1º de agosto

Partido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agosto

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