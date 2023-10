PCdoB oficializa apoio a Boulos para disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024

A- A+

O PCdoB oficializou o apoio ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) para a disputa à prefeitura de São Paulo no ano que vem. A aliança foi confirmada nesta segunda-feira à tarde em coletiva de imprensa na sede do PCdoB em São Paulo.

Trata-se do segundo partido a aderir à pré-campanha do líder sem-teto. Em agosto, o PT decidiu abrir mão de lançar um candidato próprio na capital paulista para apoiar Boulos, numa decisão histórica.

— Queremos ter o PCdoB como parte ativa da coordenação dessa campanha, nos ajudando a construir o programa de governo — disse Boulos, acrescentando que irá dar todo o suporte para que a legenda volte a ter representantes na Câmara Municipal de São Paulo.





O deputado federal disse que pretende dialogar com a cidade inteira e "quebrar preconceitos" para vencer a eleição em São Paulo. Numa estratégia que vem se repetindo nas últimas semanas, ele voltou a associar o prefeito Ricardo Nunes com o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que está enfrentando um "projeto de direita ligado ao bolsonarismo".

Como dito em entrevista ao GLOBO, o deputado do PSOL tem a expectativa de formar uma frente ampla ainda neste semestre com as mesmas siglas que apoiaram Lula no primeiro turno, com exceção do PSB, que deve lançar a deputada federal Tabata Amaral, e do Solidariedade, que deve apoiar o atual prefeito. São elas: PV, Rede, Agir, Avante e PROS.

O parlamentar do PSOL lidera a corrida à Prefeitura de São Paulo, com 32% da preferência do eleitorado paulistano, segundo pesquisa Datafolha divulgada em agosto.



O atual prefeito, o emedebista Ricardo Nunes, tem a preferência de 24%, seguido pelos deputados federais Tabata Amaral, com 11%, e Kim Kataguiri (União), que tem 8%. Pela margem de erro estimada em três pontos percentuais para mais ou menos, Tabata e Kim estão tecnicamente empatados.

