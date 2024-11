PCdoB oficializa saída de Manuela d'Ávila, vice de Fernando Haddad nas eleições de 2018

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) oficializou neste domingo, 3, a desfiliação da ex-deputada Manuela d’Ávila, vice na chapa do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), na eleição presidencial de 2018. Manuela deixa a sigla após 23 anos e diz que a decisão foi tomada por "falta de opção".

Em nota oficial, o PCdoB disse que a decisão de Manuela é respeitada, porém lastimada. O partido também declarou que foi feito um "diálogo persistente" para manter a ex-deputada federal nos quadros, mas que as conversas não tiveram êxito.

"Convictos de que no PCdoB Manuela poderia desempenhar papéis relevantes para a reconstrução do país, nesse momento de grandes exigências da luta de classes no Brasil e no mundo, empreendemos com ela um diálogo persistente e respeitoso, no esforço para que o desfecho fosse outro", afirmou o PCdoB no seu comunicado.