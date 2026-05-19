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Política PCO celebra convocação de Neymar para a Copa e provoca Casagrande em publicação nas redes Partido chamou comentarista de "inimigo do futebol brasileiro" ao comemorar presença do atacante no Mundial

O Partido da Causa Operária (PCO) utilizou as redes sociais para comemorar a convocação de Neymar para a Copa do Mundo e aproveitou a repercussão do anúncio para atacar setores da imprensa esportiva. Em publicação divulgada após a confirmação do nome do atacante na lista da Seleção Brasileira, o partido direcionou críticas ao comentarista esportivo Walter Casagrande Júnior e chamou parte da mídia de “imprensa lesa-pátria”.

No texto publicado nas redes, o PCO afirmou que “a imprensa anti-Seleção passou meses ensaiando o enterro de Neymar” e declarou que a convocação do jogador seria uma derrota para os críticos do camisa 10 do Santos Futebol Clube. A legenda da postagem também traz a frase: “Chupa, Casagrande! Neymar vai para a Copa”.

A publicação ainda classificou Neymar como “o maior jogador brasileiro do século XXI” e associou as críticas ao atleta a um suposto ataque ao futebol brasileiro. Segundo o partido, os críticos desejariam “uma Seleção sem personalidade”.

Além das provocações, o PCO também compartilhou outra postagem com o slogan “Rumo ao hexa! Neymar está na Copa do Mundo”, reforçando apoio à presença do atacante no elenco brasileiro para o Mundial.

Nos últimos anos, Neymar se tornou um dos personagens mais polarizadores do futebol brasileiro, acumulando apoio de torcedores e críticas relacionadas tanto ao desempenho esportivo quanto ao posicionamento público fora de campo. A convocação do jogador voltou a movimentar debates nas redes sociais entre torcedores, comentaristas e figuras políticas.

Confira o texto na íntegra:

Chupa, Casagrande! Neymar vai para a Copa



A imprensa anti-Seleção passou meses ensaiando o enterro de Neymar. Faltou combinar com Carlo Ancelotti. Neymar está convocado para a Copa do Mundo.



O camisa 10 do Santos, maior jogador brasileiro do século XXI, vai vestir novamente a camisa da Seleção Brasileira no Mundial. É uma notícia péssima para os inimigos do futebol brasileiro, que transforma qualquer acontecimento em torno de Neymar em pretexto para atacar não apenas um jogador, mas tudo aquilo que ainda há de genial, popular e imprevisível no futebol do País.



Queriam uma Seleção sem Neymar porque querem uma Seleção sem personalidade. Queriam o Brasil jogando como se pedisse desculpas por ter inventado Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho e o próprio Neymar.



Mas o Brasil vai para a Copa com Neymar.



Chupa, Casagrande.



Chupa, imprensa lesa-pátria.

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