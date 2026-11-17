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Polícia Cívil PCSP mira advogadas suspeitas de desviar dinheiro em processo de separação do filho de Lula Operação contra nove suspeitas tenta desvendar golpe em processo litigioso entre Luís Cláudio Lula da Silva, o caçula do presidente, e médica Natália Schincariol

A Polícia Civil de São Paulo realiza, na manhã desta terça-feira (17), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra advogadas e outras pessoas suspeitas de desviar dinheiro durante o processo de separação entre o empresário Luís Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e sua ex-companheira, a médica Natália Schincariol.

Luís Cláudio é o quinto filho do presidente e ficou com Natália por cerca de dois anos. Os dois não tiveram filhos

A Operação Nexus cumpre 17 mandados de busca e apreensão contra nove pessoas investigadas nas cidades de São Paulo, São Carlos, Campinas e Itatiba, no interior paulista, além de Ponta Grossa, no Paraná, com apoio da Polícia Civil paranaense.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), duas das pessoas investigadas seriam advogadas. Não há mandados de prisão.

Além das buscas, a operação inclui medidas cautelares patrimoniais e financeiras contra quatro pessoas físicas e cinco jurídicas investigadas. Entre as determinações judiciais está o bloqueio de parte do dinheiro.

Os nomes das advogadas investigadas e dos demais alvos das medidas judiciais não foram divulgados. A Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanha o cumprimento dos mandados.

Coordenada pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (2ª DIG), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a investigação apura suspeitas de estelionato, falsidade documental, fraude processual, exercício ilegal de profissão regulamentada e possível lavagem de capitais.

Segundo o g1, o caso tem origem na separação de Luís Cláudio e Natália. Em 2024, a médica denunciou o ex-companheiro por violência doméstica e obteve medidas protetivas na Justiça.

Na ocasião, a Justiça de São Paulo determinou que ele mantivesse distância da ex-companheira, não entrasse em contato com ela e deixasse o imóvel onde o casal vivia. Posteriormente, as restrições foram ampliadas após a divulgação de conteúdo relacionado à médica nas redes sociais. A defesa de Luís Cláudio negou as acusações.

Segundo a SSP, durante as negociações da separação, Natália contratou um escritório de advocacia para intermediar a formalização de um acordo entre as partes.

Ainda de acordo com a investigação, Luís Cláudio fez os pagamentos previstos no acordo ao escritório contratado. Os valores, porém, não teriam sido repassados à destinatária.

A Polícia Civil investiga se documentos, procurações, processos judiciais e pessoas jurídicas foram usados para dar aparência de legalidade às atividades investigadas. A suspeita é que documentos relacionados ao processo de separação tenham sido falsificados para viabilizar o suposto esquema.

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