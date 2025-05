A- A+

aumento do IOF PDT dá primeiro sinal de divergência com o governo e irá apoiar projeto contra aumento do IOF Líder do partido, Mario Heringer, afirmou que a maioria dos deputados de legendas são críticos às medidas do governo

O líder do PDT, Mário Heringer (MG), afirmou que a maioria da bancada do partido se mostrou contra a medida do governo de aumento do IOF e disse que votaria favoravelmente ao projeto de decreto legislativo que prevê o cancelamento dos decretos do Ministério da Fazenda. É a primeira demonstração de divergência do partido com o governo depois de deixar a base aliada.

O PDT deixou a base do governo no último mês, depois de o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT-RJ) se ver em meio a uma fritura externa e interna. A saída ocorreu em meio a divulgação dos escândalos de descontos indevidos nas aposentadorias do INSS.

— Temos maioria para votarmos contra o aumento do IOF. Provavelmente, esse assunto será o tema principal da reunião de líderes — afirmou o líder Mario Heringer (PDT-MG).

Ao menos três partidos de centro também se uniram à oposição na Câmara dos Deputados e se posicionaram a favor dos projetos de decreto legislativo (PDLs) que pedem o cancelamento da elevação do IOF para pessoas jurídicas, medida aprovado na semana passada pelo Ministério da Fazenda.

Com os posicionamentos, aumenta a pressão para o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautar as propostas. Já são ao menos 19 projetos de deputados sobre o tema e um no Senado.

Hugo Motta afirmou ao GLOBO, na última segunda-feira, que o tema seria debatido em reunião de líderes. Ele pediu que os coordenadores das bancadas partidárias se reunissem com seus deputados para deliberar sobre o tema, ao longo desta semana. A princípio, a reunião de líderes segue marcada para esta quinta-feira.

