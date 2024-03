PDT no Governo Raquel não atrapalha projeto de reeleição de Rodrigo em Caruaru. Confira

A- A+

O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), afirma que a entrada do PDT na base do Governo de Pernambuco não interfere em absolutamente nada no seu projeto de reeleição na capital do forró. Pelo contrário, pode até gerar uma confusão no eleitorado do seu oponente, Zé Queiroz (PDT), nas eleições de outubro no município.

Em entrevista à Folha, o tucano disse, ainda, que a entrada do PDT foi um acordo firmado entre a governadora Raquel Lyra (PSDB) e o presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupi, ou seja, não interfere na formação das alianças na esfera municipal, principalmente após a formalização do apoio da tucana à sua candidatura, no último domingo.

“Esse foi um acordo entre a governadora e o presidente do PDT, a gente não opina, só respeita e agradece o apoio e a confiança da governadora e, inclusive, de outros partidos que estão na base do seu governo ao nosso projeto de reeleição. Temos certeza de que vamos fazer uma frente ampla em Caruaru”, afirma Rodrigo Pinheiro.

Apesar da aliança feita pelo PDT em nível estadual, Rodrigo acredita que cada um terá sua estratégia durante a campanha. Porém, dá a entender que pode haver mudanças diante da janela eleitoral, período em que é possível uma eventual mudança de partido.

“Estamos nesse período de janela eleitoral, onde algumas candidaturas estão sendo acomodadas, então, vamos esperar o tempo passar, até mesmo porque quem tem a missão mais desafiadora sou eu, que estou como prefeito”, alfineta o tucano, sobre uma eventual mudança de partido pelo seu principal oponente, Zé Queiroz.

No começo deste mês, em um grande ato, o PSB se aproveitou do hiato provocado pela entrada do PDT no Governo de Pernambuco para anunciar apoio a Zé Queiroz. Contudo, foi claro que os socialistas históricos, liderados pela família Gomes, em Caruaru, não se fizeram presentes no evento.

De acordo com Rodrigo, a família Gomes é de grande importância para Caruaru e apoia a sua candidatura à reeleição. Inclusive, segundo Rodrigo, Marcelo Gomes, que hoje integra sua equipe na gestão da Prefeitura, sairá como pré-candidato pelo Avante ao cargo de vereador da cidade.

“Estamos acompanhando a movimentação, terminando de fechar os grupos, já tivemos atos de filiação do Podemos e do Avante, e no domingo, além do anúncio de apoio da governadora, conseguimos ampliar o alcance do PSDB na próxima eleição. Agora, é esperar o fim da janela partidária para terminar de montar os grupos, onde também já temos o apoio de outros partidos, como o PSD, para iniciar de fato o período de pré-campanha rumo à reeleição”, pontua.

Veja também

Prisão PT convoca apoiadores para ato contra Bolsonaro, mas governo Lula não embarca em manifestação