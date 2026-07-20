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ELEIÇÕES 2026 PDT toma decisão estratégica de apoiar Lula e não abrirá mão de seus projetos A posição foi anunciada pelo senador Weverton Rocha (PDT-MA), integrante do diretório nacional do PDT

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e integrante do diretório nacional do PDT, disse que a decisão do partido de apoiar a reeleição de Lula é "política e estratégica" e que o PDT precisa trabalhar em um projeto para o Brasil ainda assim. Ele disse sonhar "ver o PT apoiando esse projeto".

"Quando o PDT toma decisão política e estratégica de apoiar a reeleição de Lula, não é posição de abrir mão de seus projetos e da construção de ser protagonista de uma bandeira para o Brasil. Isso nós teremos em um momento, e sonharemos em ver o PT apoiando esse projeto", afirmou, durante convenção nacional do PDT nesta segunda-feira, 20.

Weverton disse que o partido "não faltou ao Brasil" e deu apoio ao petista desde antes de sua posse em 2023. Elogiou a decisão do PDT de apoiar a reeleição de Lula e afirmou que o petista "pôde contar com a bancada do PDT e nossa articulação no Congresso" desde a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) conhecida como PEC da transição.

"O PDT é o primeiro partido realizando a convenção partidária, o primeiro partido a dizer sim para a reeleição do presidente Lula Um partido que, em todas as pautas que tivemos no Congresso, não faltou ao Brasil. O presidente, desde o dia em que ganhou a eleição, antes de tomar posse, já pôde contar com a bancada do PDT e nossa articulação no Congresso", declarou.

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