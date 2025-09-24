A- A+

política "PEC da Blindagem é distorção e anistia é caminho para paz dialogada", diz Tarcísio Governador de São Paulo alega que todos os condenados no 8 de Janeiro, incluindo Bolsonaro, teriam sido punidos injustamente por tentativa de golpe; ele também defendeu que Lula e Trump "sentem, conversem e resolvam" a questão do tarifaço

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (24), que as manifestações da esquerda ocorridas no último domingo são reflexo da insatisfação da população com a PEC da Blindagem aprovada na Câmara e defendeu que apenas esta pauta seja derrubada no Congresso, mantendo o projeto de anistia como "caminho para a paz dialogada". A fala ocorreu em evento de habitação em Embu das Artes, na região metropolitana.

— Elas representam o sintoma de desconexão do que está sendo feito com a vontade das pessoas. E quando você se desconecta, tem protesto e foi o que aconteceu. Algo que nasceu para ser um remédio para proteger o parlamento, para proteger aquilo que a constituição trouxe, que é a imunidade formal, material do parlamentar, a imunidade ou a garantia que o parlamentar tem que ter de exercer seu mandato livremente, com independência, se transformou em outra coisa. Quando se transforma em outra coisa, e você tem a distorção, a população percebe que está indo para um caminho de privilégios, impunidade, etc. e se revolta. Você não pode se desconectar daquilo que as pessoas pensam. Quando houve essa desconexão, houve protesto — disse Tarcísio.

O governador comentou também sobre o PL da Anistia, também em tramitação no Congresso.

— O que eu peço é que haja sabedoria, que se pensem nas pessoas que tiveram apenamentos desproporcionais, aquelas pessoas do 8 de janeiro. Eu acho que nós temos remédios jurídicos para resolver isso e eu sempre acreditei que o PL pode representar aquilo que a gente espera, uma paz dialogada. Eu sempre acreditei e, obviamente, as opiniões são controversas, tem gente que não acredita nisso, que acha que leva para o lado do estímulo à impunidade. Eu já penso de uma forma diferente, eu acredito que o PL da anistia é um caminho para a paz dialogada — acrescentou, colocando na lista de "apenamentos injustos" o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Indagado sobre a rápida conversa entre Lula e Donald Trump durante assembleia geral da Nações Unidas (ONU), o governador de São Paulo afirmou que espera uma negociação bilateral.

— Acho que ele (Trump) precisa negociar e o Lula também precisa negociar, porque essa situação é ruim para o Brasil e para os Estados Unidos também. Da mesma forma que o presidente brasileiro é pressionado aqui, o presidente americano é pressionado lá. Por isso eu acho que em algum momento esse negócio tem que se convergir. Qual é o apelo? Que eles sentem, conversem e resolvam. Porque tem todo um setor produtivo que está sendo prejudicado e precisa de uma solução.

Veja também