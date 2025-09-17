Qua, 17 de Setembro

Congresso

PEC da Blindagem: veja como votou cada deputado pelo voto secreto

Texto principal já foi aprovado, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados

PEC da Blindagem - Houve apenas 296 votos favoráveis, mas eram necessários 308PEC da Blindagem - Houve apenas 296 votos favoráveis, mas eram necessários 308 - Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil

Os deputados aprovaram nesta quarta-feira manter na PEC da Blindagem, que prevê o aval de Câmara ou Senado para a abertura de processos criminais contra parlamentares, o voto secreto.

O voto secreto constava no texto original da PEC, mas o Novo pediu uma votação separada sobre este ponto.

Houve apenas 296 votos favoráveis, mas eram necessários 308. Assim, líderes do Centrão articularam a retomada deste ponto, por meio da votação de uma emenda assinada pelas bancadas do PP, União Brasil, Republicanos, MDB, PL, PSDB, Avante e Podemos.

A emenda foi aprovada por 314 votos a favor e 168 contra.

O que é a PEC da Blindagem?
A proposta que vai ser levada à votação inclui um dispositivo que permite aos parlamentares derrubarem uma prisão em flagrante de um de seus pares. Nessas situações, caberá à Casa Legislativa respectiva — Câmara ou Senado — decidir se mantém ou não a medida.

Caso seja indeferido, a prescrição do processo ficará suspensa durante o exercício do mandato.

Como votou cada partido?
Os únicos partidos que orientaram contra a emenda foram o Novo, o PCdoB, o PSOL e a Rede Sustentabilidade: nenhum dos deputados dessas legendas votou a favor do projeto aprovado.

Votos por partido

Partido Sim Não ausente
PP 46 2 2
MDB 27 7 8
Republican 43 1 1
PL 85 0 3
PSDB 7 6 0
Novo 0 4 1
PDT 4 11 1
PT 8 57 2
Cidadania 2 2 0
União 43 10 6
PCdoB 0 9 0
PV 0 4 0
PSD 18 21 6
Solidaried 4 1 0
PSB 3 13 0
Avante 6 1 0
Podemos 14 3 0
PSOL 0 14 0
PRD 4 1 0
Rede 0 1 0

Como cada deputado votou?

Nome Partido UF Voto
AJ Albuquerque  PP CE Sim
Acácio Favacho  MDB AP Sim
Adail Filho  Republican AM Sim
Adilson Barroso  PL SP Sim
Adolfo Viana  PSDB BA Sim
Adriana Ventura  Novo SP Não
Adriano do Baldy  PP GO Sim
Aécio Neves  PSDB MG Não
Afonso Hamm  PP RS Sim
Afonso Motta  PDT RS Não
Aguinaldo Ribeiro  PP PB Sim
Airton Faleiro  PT PA Não
Alberto Fraga  PL DF Sim
Albuquerque  Republican RR Sim
Alceu Moreira  MDB RS Sim
Alencar Santana  PT SP Não
Alex Manente  Cidadania SP Sim
Alex Santana  Republican BA Sim
Alexandre Guimarãe  MDB TO Sim
Alfredinho  PT SP Sim
Alfredo Gaspar  União AL ausente
Alice Portugal  PCdoB BA Não
Aliel Machado  PV PR Não
Aline Gurgel  Republican AP Sim
Allan Garcês  PP MA Sim
Altineu Côrtes  PL RJ Sim
Aluisio Mendes  Republican MA Sim
Amanda Gentil  PP MA Sim
Amaro Neto  Republican ES Sim
Amom Mandel  Cidadania AM Não
Ana Paula Leão  PP MG Sim
Ana Paula Lima  PT SC Não
Ana Pimentel  PT MG Não
André Abdon  PP AP Sim
André Fernandes  PL CE Sim
André Ferreira  PL PE Sim
André Figueiredo  PDT CE Não
Andreia Siqueira  MDB PA Sim
Antônia Lúcia  Republican AC Sim
Antonio Andrade  Republican TO Sim
Antonio Brito  PSD BA ausente
Antonio Carlos R.  PL SP Sim
Antônio Doido  MDB PA Sim
Any Ortiz  Cidadania RS Não
Arlindo Chinaglia  PT SP Não
Arnaldo Jardim  Cidadania SP Sim
Arthur Lira  PP AL Sim
Arthur O. Maia  União BA Sim
Átila Lins  PSD AM ausente
Átila Lira  PP PI Sim
Augusto Coutinho  Republican PE Sim
Aureo Ribeiro  Solidaried RJ Sim
Bacelar  PV BA Não
Baleia Rossi  MDB SP Não
Bandeira de Mello  PSB RJ Não
Bebeto  PP RJ Sim
Benedita da Silva  PT RJ Não
Benes Leocádio  União RN Sim
Beto Pereira  PSDB MS Sim
Beto Richa  PSDB PR Sim
Bia Kicis  PL DF Sim
Bibo Nunes  PL RS Sim
Bohn Gass  PT RS Não
Bruno Farias  Avante MG Sim
Bruno Ganem  Podemos SP Sim
Caio Vianna  PSD RJ Não
Camila Jara  PT MS Não
Cap. Alberto Neto  PL AM Sim
Capitão Alden  PL BA Sim
Capitão Augusto  PL SP Sim
Carla Dickson  União RN Sim
Carlos Gaguim  União TO Sim
Carlos Jordy  PL RJ Sim
Carlos Sampaio  PSD SP Não
Carlos Veras  PT PE Não
Carlos Zarattini  PT SP Não
Carol Dartora  PT PR Não
Caroline de Toni  PL SC Sim
Castro Neto  PSD PI Sim
Cb Gilberto Silva  PL PB Sim
Cel. Chrisóstomo  PL RO Sim
Célia Xakriabá  PSOL MG Não
Célio Silveira  MDB GO Sim
Célio Studart  PSD CE Não
Celso Russomanno  Republican SP Sim
Cezinha Madureira  PSD SP Sim
Charles Fernandes  PSD BA ausente
Chico Alencar  PSOL RJ Não
Chris Tonietto  PL RJ Sim
Clarissa Tércio  PP PE Sim
Claudio Cajado  PP BA Sim
Cleber Verde  MDB MA Sim
Clodoaldo Magalhãe  PV PE Não
Cobalchini  MDB SC Sim
Coronel Assis  União MT ausente
Coronel Fernanda  PL MT Sim
Coronel Meira  PL PE Sim
Coronel Ulysses  União AC Sim
Covatti Filho  PP RS Sim
Cristiane Lopes  União RO Não
Da Vitoria  PP ES Sim
Dagoberto Nogueira  PSDB MS Sim
Daiana Santos  PCdoB RS Não
Dal Barreto  União BA Sim
Damião Feliciano  União PB Sim
Dandara  PT MG Não
Dani Cunha  União RJ Sim
Daniel Agrobom  PL GO Sim
Daniel Almeida  PCdoB BA Não
Daniel Barbosa  PP AL ausente
Daniel Freitas  PL SC Sim
Daniel Trzeciak  PSDB RS Não
Daniela Reinehr  PL SC Sim
Daniela Waguinho  União RJ Não
Danilo Forte  União CE Não
Danrlei  PSD RS Não
David Soares  União SP Não
Dayany Bittencourt  União CE Sim
Def. Stélio Dener  Republican RR Sim
Del. Adriana A.  PT GO Não
Del. Bruno Lima  PP SP Não
Del. Éder Mauro  PL PA Sim
Del. Fabio Costa  PP AL Sim
Del. Matheus L.  União PR Sim
Delegada Ione  Avante MG Sim
Delegada Katarina  PSD SE Não
Delegado Bilynskyj  PL SP Sim
Delegado Caveira  PL PA Sim
Delegado Marcelo  União MG Sim
Delegado Palumbo  MDB SP Não
Delegado Ramagem  PL RJ Sim
Delegado da Cunha  PP SP Sim
Denise Pessôa  PT RS Não
Detinha  PL MA Sim
Diego Andrade  PSD MG Sim
Diego Coronel  PSD BA Sim
Diego Garcia  Republican PR Sim
Dilceu Sperafico  PP PR Sim
Dilvanda Faro  PT PA Sim
Dimas Fabiano  PP MG Sim
Dimas Gadelha  PT RJ Não
Domingos Neto  PSD CE ausente
Domingos Sávio  PL MG Sim
Dorinaldo Malafaia  PDT AP Não
Douglas Viegas  União SP Não
Doutor Luizinho  PP RJ Sim
Dr Fernando Máximo  União RO Não
Dr Victor Linhalis  Podemos ES Sim
Dr. Francisco  PT PI Não
Dr. Frederico  PRD MG Sim
Dr. Ismael Alexand  PSD GO Sim
Dr. Jaziel  PL CE Sim
Dr. Luiz Ovando  PP MS Sim
Dr.Zacharias Calil  União GO Sim
Dra. Alessandra H.  MDB PA Sim
Duarte Jr.  PSB MA Não
Duda Ramos  MDB RR ausente
Duda Salabert  PDT MG Não
Eduardo Velloso  União AC Sim
Eduardo da Fonte  PP PE Sim
EduardoBolsonaro  PL SP ausente
Elcione Barbalho  MDB PA ausente
Eli Borges  PL TO Sim
Elmar Nascimento  União BA Sim
Ely Santos  Republican SP Sim
Emanuel Pinheiro N  MDB MT ausente
Emidinho Madeira  PL MG Sim
Enf. Ana Paula  Podemos CE Sim
Enfermeira Rejane  PCdoB RJ Não
Eriberto Medeiros  PSB PE Não
Erika Hilton  PSOL SP Não
Erika Kokay  PT DF Não
Eros Biondini  PL MG Sim
Euclydes Pettersen  Republican MG Sim
Evair de Melo  PP ES Sim
Fábio Macedo  Podemos MA Sim
Fabio Reis  PSD SE Não
Fabio Schiochet  União SC Sim
Fábio Teruel  MDB SP Não
Fausto Pinato  PP SP Sim
Fausto Santos Jr.  União AM Sim
Felipe Becari  União SP Sim
Felipe Carreras  PSB PE Sim
Felipe Francischin  União PR Sim
Félix Mendonça Jr  PDT BA Sim
Fernanda Pessôa  União CE Sim
FernandaMelchionna  PSOL RS Não
Fernando Coelho  União PE Sim
Fernando Mineiro  PT RN Não
Fernando Monteiro  Republican PE Sim
Fernando Rodolfo  PL PE Sim
Filipe Barros  PL PR Sim
Filipe Martins  PL TO Sim
Flávia Morais  PDT GO ausente
Flávio Nogueira  PT PI Não
Florentino Neto  PT PI Não
Franciane Bayer  Republican RS Sim
Fred Costa  PRD MG Sim
Fred Linhares  Republican DF Sim
Gabriel Mota  Republican RR Sim
Gabriel Nunes  PSD BA Sim
General Girão  PL RN Sim
General Pazuello  PL RJ Sim
Geovania de Sá  PSDB SC Sim
Geraldo Mendes  União PR Sim
Geraldo Resende  PSDB MS Não
Gervásio Maia  PSB PB Não
Giacobo  PL PR Sim
Gilberto Abramo  Republican MG Sim
GilbertoNascimento  PSD SP Sim
Gilson Daniel  Podemos ES Sim
Gilson Marques  Novo SC Não
Gilvan da Federal  PL ES Sim
Giovani Cherini  PL RS Sim
Gisela Simona  União MT Sim
Glauber Braga  PSOL RJ Não
Greyce Elias  Avante MG Sim
Guilherme Boulos  PSOL SP Não
Guilherme Uchoa  PSB PE Sim
Gustavo Gayer  PL GO Sim
Gustinho Ribeiro  Republican SE Sim
Gutemberg Reis  MDB RJ Sim
Heitor Schuch  PSB RS Não
Helder Salomão  PT ES Não
Helena Lima  MDB RR Sim
Helio Lopes  PL RJ Sim
Henderson Pinto  MDB PA Não
Hercílio Diniz  MDB MG Sim
Hildo Rocha  MDB MA Sim
Hugo Leal  PSD RJ Sim
Hugo Motta  Republican PB Sim
Icaro de Valmir  PL SE ausente
Igor Timo  PSD MG Sim
Ismael  PSD SC Não
Isnaldo Bulhões Jr  MDB AL Sim
Ivan Valente  PSOL SP Não
Ivoneide Caetano  PT BA Não
Iza Arruda  MDB PE ausente
Jack Rocha  PT ES Não
Jadyel Alencar  Republican PI Sim
Jandira Feghali  PCdoB RJ Não
Jeferson Rodrigues  Republican GO Sim
Jefferson Campos  PL SP Sim
Jilmar Tatto  PT SP Sim
João Cury  MDB SP Não
João Daniel  PT SE Sim
João Leão  PP BA ausente
João Maia  PP RN Sim
JoãoCarlosBacelar  PL BA Sim
Joaquim Passarinho  PL PA Sim
Jonas Donizette  PSB SP Não
Jorge Braz  Republican RJ Sim
Jorge Goetten  Republican SC Sim
Jorge Solla  PT BA Não
José Airton  PT CE ausente
José Guimarães  PT CE Não
José Medeiros  PL MT Sim
José Nelto  União GO Sim
José Priante  MDB PA Sim
José Rocha  União BA Sim
Joseildo Ramos  PT BA Não
Josenildo  PDT AP Não
Josias Gomes  PT BA Não
JosimarMaranhãozi  PL MA Sim
Josivaldo JP  PSD MA Sim
Juarez Costa  MDB MT ausente
Julia Zanatta  PL SC Sim
Juliana Cardoso  PT SP Não
Julio Arcoverde  PP PI Sim
Júlio Cesar  PSD PI Não
Julio Cesar Ribeir  Republican DF ausente
Julio Lopes  PP RJ Sim
Juninho do Pneu  União RJ Sim
Junio Amaral  PL MG Sim
Júnior Ferrari  PSD PA Não
Junior Lourenço  PL MA Sim
Júnior Mano  PSB CE Sim
Juscelino Filho  União MA Sim
Keniston Braga  MDB PA Não
Kiko Celeguim  PT SP Sim
Kim Kataguiri  União SP Não
Lafayette Andrada  Republican MG Sim
Laura Carneiro  PSD RJ Não
Lêda Borges  PSDB GO Sim
Lenir de Assis  PT PR Não
Leo Prates  PDT BA Sim
Leonardo Monteiro  PT MG Não
Leônidas Cristino  PDT CE Não
Leur Lomanto Jr.  União BA Sim
Lídice da Mata  PSB BA Não
Lincoln Portela  PL MG Sim
Lindbergh Farias  PT RJ Não
Lindenmeyer  PT RS Não
Lucas Ramos  PSB PE Não
Lucas Redecker  PSDB RS Não
Luciano Alves  PSD PR Não
Luciano Amaral  PSD AL Sim
Luciano Bivar  União PE ausente
Luciano Ducci  PSB PR Não
Luciano Vieira  Republican RJ Sim
Lucio Mosquini  MDB RO Sim
Luis Carlos Gomes  Republican RJ Sim
Luis Tibé  Avante MG Sim
Luisa Canziani  PSD PR Sim
Luiz Carlos Busato  União RS Sim
Luiz Carlos Hauly  Podemos PR Não
Luiz Carlos Motta  PL SP Sim
Luiz Couto  PT PB Não
Luiz F. Vampiro  MDB SC Sim
Luiz Fernando  PSD MG ausente
Luiz Gastão  PSD CE Não
Luiz Lima  Novo RJ Não
Luiz Nishimori  PSD PR Não
Luiz P.O Bragança  PL SP Sim
LuizAntônioCorrêa  PP RJ Sim
Luiza Erundina  PSOL SP Não
Luizianne Lins  PT CE Não
Lula da Fonte  PP PE Sim
Magda Mofatto  PRD GO Sim
Marangoni  União SP Sim
Marcel van Hattem  Novo RS Não
Marcelo Álvaro  PL MG Sim
Marcelo Crivella  Republican RJ Sim
Marcelo Moraes  PL RS Sim
Marcio Alvino  PL SP Sim
Márcio Biolchi  MDB RS Sim
Márcio Honaiser  PDT MA Não
Márcio Jerry  PCdoB MA Não
Márcio Marinho  Republican BA Sim
Marcon  PT RS Não
Marcos A. Sampaio  PSD PI ausente
Marcos Pereira  Republican SP Sim
Marcos Pollon  PL MS Sim
Marcos Soares  União RJ Não
Marcos Tavares  PDT RJ Não
Maria Arraes  Solidaried PE Não
Maria Rosas  Republican SP Sim
Maria do Rosário  PT RS Não
Mario Frias  PL SP Sim
Mário Heringer  PDT MG Sim
Mário Negromonte J  PP BA Sim
Marreca Filho  PRD MA Sim
Marussa Boldrin  MDB GO Sim
Marx Beltrão  PP AL Sim
Matheus Noronha  PL CE Sim
Maurício Carva lho  União RO Sim
Mauricio Marcon  Podemos RS Sim
Mauricio Neves  PP SP Sim
Mauricio do Vôlei  PL MG Sim
MauroBenevides Fo.  PDT CE Não
Max Lemos  PDT RJ Sim
Meire Serafim  União AC ausente
Mendonça Filho  União PE Não
Merlong Solano  PT PI Não
Mersinho Lucena  PP PB Sim
Messias Donato  Republican ES Sim
Miguel Ângelo  PT MG Não
Miguel Lombardi  PL SP ausente
Mis. José Olimpio  PL SP Sim
Misael Varella  PSD MG Não
Moses Rodrigues  União CE Sim
Murillo Gouvea  União RJ Sim
Murilo Galdino  Republican PB Sim
Natália Bonavides  PT RN Não
Nelinho Freitas  MDB CE Sim
Nelson Barbudo  PL MT Sim
Nely Aquino  Podemos MG Sim
Neto Carletto  Avante BA Sim
Newton Cardoso Jr  MDB MG Sim
Nicoletti  União RR Sim
Nikolas Ferreira  PL MG Sim
Nilto Tatto  PT SP Não
Odair Cunha  PT MG Sim
Olival Marques  MDB PA Sim
Orlando Silva  PCdoB SP Não
Osmar Terra  PL RS Sim
Ossesio Silva  Republican PE Sim
Otoni de Paula  MDB RJ Não
Otto Alencar Filho  PSD BA Não
Padovani  União PR Sim
Padre João  PT MG Não
Pastor Claudio Mar  União PA Sim
Pastor Diniz  União RR Sim
Pastor Eurico  PL PE Sim
Pastor Gil  PL MA Sim
Pastor Henrique V.  PSOL RJ Não
Pastor Isidório  Avante BA Não
Patrus Ananias  PT MG Não
Pauderney Avelino  União AM ausente
Paulão  PT AL Não
Paulinho da Força  Solidaried SP Sim
Paulo A. Barbosa  PSDB SP Não
Paulo Abi-Ackel  PSDB MG Sim
Paulo Azi  União BA Sim
Paulo Folletto  PSB ES Não
Paulo Freire Costa  PL SP Sim
Paulo Guedes  PT MG Sim
Paulo Lemos  PSOL AP Não
Paulo Litro  PSD PR Sim
Paulo Magalhães  PSD BA Sim
Paulo Pimenta  PT RS Não
Pedro A ihara  PRD MG Não
Pedro Campos  PSB PE Não
Pedro Lucas F.  União MA Sim
Pedro Lupion  PP PR Sim
Pedro Paulo  PSD RJ Sim
Pedro Uczai  PT SC Não
Pedro Westphalen  PP RS Sim
Pezenti  MDB SC Sim
Pinheirinho  PP MG Sim
Pompeo de Mattos  PDT RS Não
Pr.Marco Feliciano  PL SP Sim
Prof Marcivania  PCdoB AP Não
Prof. Reginaldo V.  PV DF Não
Professor Alcides  PL GO Sim
Professora Luciene  PSOL SP Não
Rafael Brito  MDB AL ausente
Rafael Fera  Podemos RO Não
Rafael Prudente  MDB DF Sim
Rafael Simoes  União MG Sim
Raimundo Costa  Podemos BA Sim
Raimundo Santos  PSD PA Sim
Reginaldo Lopes  PT MG Não
Reimont  PT RJ Não
Reinhold Stephanes  PSD PR Sim
Renata Abreu  Podemos SP Sim
Renilce Nicodemos  MDB PA ausente
Renildo Calheiros  PCdoB PE Não
Ribamar Silva  PSD SP Não
Ricardo Abrão  União RJ Sim
Ricardo Ayres  Republican TO Sim
Ricardo Barros  PP PR Sim
Ricardo Guidi  PL SC Sim
Ricardo Maia  MDB BA ausente
Ricardo Salles  Novo SP ausente
Robério Monteiro  PDT CE Não
Roberta Roma  PL BA Sim
Roberto Duarte  Republican AC Não
Roberto Monteiro  PL RJ Sim
Robinson Faria  PP RN Sim
Rodolfo Nogueira  PL MS Sim
Rodrigo Estacho  PSD PR Não
Rodrigo Gambale  Podemos SP Sim
Rodrigo Rollemberg  PSB DF Não
Rodrigo Valadares  União SE Sim
Rodrigo da Zaeli  PL MT Sim
Rodrigo de Castro  União MG Sim
Rogéria Santos  Republican BA Sim
Rogério Correia  PT MG Não
Romero Rodrigues  Podemos PB Sim
Ronaldo Nogueira  Republican RS Sim
Rosana Valle  PL SP Sim
Rosangela Moro  União SP Não
Rosângela Reis  PL MG Sim
Rubens Otoni  PT GO Não
Rubens Pereira Jr.  PT MA Não
Rui Falcão  PT SP Não
Ruy Carneiro  Podemos PB Não
Sâmia Bomfim  PSOL SP Não
Samuel Santos  Podemos GO Sim
Samuel Viana  Republican MG Sim
Sanderson  PL RS Sim
Sargento Fahur  PSD PR Não
Sargento Portugal  Podemos RJ Sim
Saulo Pedroso  PSD SP Não
Sergio Souza  MDB PR Sim
Sgt. Gonçalves  PL RN Sim
Sidney Leite  PSD AM Não
Silas Câmara  Republican AM Sim
Silvia Cristina  PP RO Sim
Silvye Alves  União GO Sim
Simone Marquetto  MDB SP Sim
Socorro Neri  PP AC Não
Soraya Santos  PL RJ Sim
Sóstenes Cavalcant  PL RJ Sim
Stefano Aguiar  PSD MG Sim
Tabata Amaral  PSB SP Não
Tadeu Veneri  PT PR Não
Talíria Petrone  PSOL RJ Não
Tarcísio Motta  PSOL RJ Não
Thiago Flores  Republican RO Sim
Thiago de Joaldo  PP SE Sim
Tiago Dimas  Podemos TO Sim
Tião Medeiros  PP PR Sim
Tiririca  PL SP Sim
ToninhoWandscheer  PP PR Sim
Túlio Gadêl ha  Rede PE Não
Valmir Assunção  PT BA Sim
Vander Loubet  PT MS Não
Vermelho  PP PR Sim
Vicentinho  PT SP Não
Vicentinho Júnior  PP TO Sim
Vinicius Carvalho  Republican SP Sim
Vinicius Gurgel  PL AP Sim
Vitor Lippi  PSDB SP Não
Waldemar Oliveira  Avante PE Sim
Waldenor Pereira  PT BA Não
Weliton Prado  Solidaried MG Sim
Wellington Roberto  PL PB Sim
Welter  PT PR Não
Wilson Santiago  Republican PB Sim
Yandra Moura  União SE ausente
Yury do Paredão  MDB CE Sim
Zé Adriano  PP AC Sim
Zé Neto  PT BA Não
Zé Silva  Solidaried MG Sim
Zé Trovão  PL SC Sim
Zé Vitor  PL MG Sim
ZéHaroldoCathedral  PSD RR Não
Zeca Dirceu  PT PR ausente
Zezinho Barbary  PP AC Sim
Zucco  PL RS Sim

