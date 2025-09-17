A- A+

BRASIL PEC da Blindagem: veja como votou cada deputado Texto foi aprovado, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira a chamada PEC da Blindagem, proposta que dificulta a prisão e a abertura de ações penais contra parlamentares, além de ampliar o alcance do foro privilegiado para incluir presidentes de partidos. O texto, aprovado por 353 votos a 134, foi entregue a líderes de bancadas nesta manhã e entrou na pauta do plenário.

A proposta que vai ser levada à votação inclui um dispositivo que permite aos parlamentares derrubarem uma prisão em flagrante de um de seus pares. Nessas situações, caberá à Casa Legislativa respectiva — Câmara ou Senado — decidir se mantém ou não a medida. Caso seja indeferido, a prescrição do processo ficará suspensa durante o exercício do mandato.

A proposta foi aprovada com amplo apoio dos partidos do Centrão. Considerando os partidos União Brasil, Republicanos, PP, PSD e MDB, que são aqueles com ministros no governo Lula, o grupo deu 201 votos favoráveis à proposta. Entretanto, apesar da tendência geral de apoio, a coesão dentro desse bloco não foi unânime. Se o Republicanos, por exemplo, foi praticamente unânime, com apenas uma abstenção, e o União Brasil teve 50 votos favoráveis e apenas 4 contrários, o PSD se destacou pela divisão dentro da sigla, com 25 votos sim e 18 votos não.





Além dos partidos do Centrão, outro partido que não teve traições à orientação da bancada foi o PL: o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro deu 83 votos a favor da PEC. Do grupo, nenhum deputado votou contra a proposta, mas 5 se ausentaram. Já no PT, houve uma divisão maior. Apesar do governo ter se posicionado contra a proposta, 12 deputados da sigla votaram favoravelmente à PEC, enquanto 51 votaram para derrubar a PEC.





Como votou cada partido

Partido Abstenção Ausente Votos Não Votos Sim Avante 0 0 1 6 Cidadania 0 0 1 3 MDB 0 2 5 35 Novo 0 1 4 0 PCdoB 0 0 9 0 PDT 0 1 5 10 PL 0 5 0 83 PP 0 1 3 46 PRD 0 0 0 5 PSB 0 1 6 9 PSD 0 2 18 25 PSDB 0 1 6 6 PSOL 0 0 14 0 PT 0 4 51 12 PV 0 0 2 2 Podemos 0 0 3 14 Rede 0 0 1 0 Republicanos 1 2 0 42 Solidariedade 0 2 1 2 União 0 2 4 53 TOTAL 1 24 134 353

Os únicos partidos que se posicionaram de forma sólida contra a PEC foram o Novo, o PCdoB, o PSOL e a Rede Sustentabilidade: nenhum dos deputados dessas legendas votou a favor do projeto aprovado.







Veja como votou cada deputado

Nome Partido UF Voto 1º Turno Voto 2º Turno AJ Albuquerque PP CE Sim Sim Acácio Favacho MDB AP Sim Sim Adail Filho Republicanos AM Sim Sim Adilson Barroso PL SP Sim Sim Adolfo Viana PSDB BA Sim Sim Adriana Ventura Novo SP Não Não Adriano do Baldy PP GO Sim Sim Aécio Neves PSDB MG Não Não Afonso Hamm PP RS Sim Sim Afonso Motta PDT RS Não Ausente Aguinaldo Ribeiro PP PB Sim Sim Airton Faleiro PT PA Sim Não Alberto Fraga PL DF Sim Sim Albuquerque Republicanos RR Sim Sim Alceu Moreira MDB RS Sim Sim Alencar Santana PT SP Não Não Alex Manente Cidadania SP Sim Sim Alex Santana Republicanos BA Abstenção Ausente Alexandre Guimarãe MDB TO Sim Sim Alfredinho PT SP Sim Sim Alfredo Gaspar União AL Ausente Ausente Alice Portugal PCdoB BA Não Não Aliel Machado PV PR Sim Sim Aline Gurgel Republicanos AP Sim Sim Allan Garcês PP MA Sim Sim Altineu Côrtes PL RJ Sim Sim Aluisio Mendes Republicanos MA Sim Sim Amanda Gentil PP MA Sim Sim Amaro Neto Republicanos ES Sim Sim Amom Mandel Cidadania AM Não Não Ana Paula Leão PP MG Sim Sim Ana Paula Lima PT SC Não Não Ana Pimentel PT MG Não Não André Abdon PP AP Sim Sim André Fernandes PL CE Sim Sim André Ferreira PL PE Sim Sim André Figueiredo PDT CE Sim Sim Andreia Siqueira MDB PA Sim Sim Antônia Lúcia Republicanos AC Sim Sim Antonio Andrade Republicanos TO Sim Sim Antonio Brito PSD BA Não Não Antonio Carlos R. PL SP Sim Sim Antônio Doido MDB PA Sim Sim Any Ortiz Cidadania RS Sim Sim Arlindo Chinaglia PT SP Não Não Arnaldo Jardim Cidadania SP Sim Sim Arthur Lira PP AL Sim Sim Arthur O. Maia União BA Sim Sim Átila Lins PSD AM Não Não Átila Lira PP PI Sim Sim Augusto Coutinho Republicanos PE Sim Sim Aureo Ribeiro Solidariedade RJ Sim Sim Bacelar PV BA Sim Sim Baleia Rossi MDB SP Não Não Bandeira de Mello PSB RJ Não Não Bebeto PP RJ Sim Sim Benedita da Silva PT RJ Não Não Benes Leocádio União RN Sim Sim Beto Pereira PSDB MS Sim Sim Beto Richa PSDB PR Sim Sim Bia Kicis PL DF Sim Sim Bibo Nunes PL RS Sim Sim Bohn Gass PT RS Não Não Bruno Farias Avante MG Sim Sim Bruno Ganem Podemos SP Sim Sim Caio Vianna PSD RJ Não Não Camila Jara PT MS Ausente Ausente Cap. Alberto Neto PL AM Sim Sim Capitão Alden PL BA Sim Sim Capitão Augusto PL SP Ausente Ausente Carla Dickson União RN Sim Sim Carlos Gaguim União TO Sim Sim Carlos Jordy PL RJ Sim Sim Carlos Sampaio PSD SP Não Não Carlos Veras PT PE Não Não Carlos Zarattini PT SP Não Não Carol Dartora PT PR Não Ausente Caroline de Toni PL SC Sim Sim Castro Neto PSD PI Sim Sim Cb Gilberto Silva PL PB Sim Sim Cel. Chrisóstomo PL RO Sim Sim Célia Xakriabá PSOL MG Não Não Célio Silveira MDB GO Sim Sim Célio Studart PSD CE Não Não Celso Russomanno Republicanos SP Sim Sim Cezinha Madureira PSD SP Sim Sim Charles Fernandes PSD BA Não Não Chico Alencar PSOL RJ Não Não Chris Tonietto PL RJ Sim Sim Clarissa Tércio PP PE Sim Sim Claudio Cajado PP BA Sim Sim Cleber Verde MDB MA Sim Sim Clodoaldo Magalhãe PV PE Não Não Cobalchini MDB SC Sim Sim Coronel Assis União MT Sim Sim Coronel Fernanda PL MT Sim Sim Coronel Meira PL PE Sim Sim Coronel Ulysses União AC Sim Sim Covatti Filho PP RS Sim Sim Cristiane Lopes União RO Não Não Da Vitoria PP ES Sim Sim Dagoberto Nogueira PSDB MS Ausente Ausente Daiana Santos PCdoB RS Não Não Dal Barreto União BA Sim Sim Damião Feliciano União PB Sim Sim Dandara PT MG Não Ausente Dani Cunha União RJ Sim Sim Daniel Agrobom PL GO Sim Sim Daniel Almeida PCdoB BA Não Não Daniel Barbosa PP AL Não Não Daniel Freitas PL SC Sim Sim Daniel Trzeciak PSDB RS Não Não Daniela Reinehr PL SC Sim Sim Daniela Waguinho União RJ Sim Não Danilo Forte União CE Sim Sim Danrlei PSD RS Sim Sim David Soares União SP Sim Sim Dayany Bittencourt União CE Sim Sim Def. Stélio Dener Republicanos RR Sim Sim Del. Adriana A. PT GO Não Não Del. Bruno Lima PP SP Não Não Del. Éder Mauro PL PA Sim Sim Del. Fabio Costa PP AL Sim Sim Del. Matheus L. União PR Sim Sim Delegada Ione Avante MG Sim Sim Delegada Katarina PSD SE Não Não Delegado Bilynskyj PL SP Sim Sim Delegado Caveira PL PA Sim Sim Delegado Marcelo União MG Sim Sim Delegado Palumbo MDB SP Não Não Delegado Ramagem PL RJ Sim Sim Delegado da Cunha PP SP Sim Sim Denise Pessôa PT RS Não Não Detinha PL MA Sim Sim Diego Andrade PSD MG Sim Sim Diego Coronel PSD BA Sim Sim Diego Garcia Republicanos PR Sim Sim Dilceu Sperafico PP PR Sim Sim Dilvanda Faro PT PA Sim Sim Dimas Fabiano PP MG Sim Sim Dimas Gadelha PT RJ Não Não Domingos Neto PSD CE Ausente Ausente Domingos Sávio PL MG Sim Sim Dorinaldo Malafaia PDT AP Não Não Douglas Viegas União SP Não Não Doutor Luizinho PP RJ Sim Sim Dr Fernando Máximo União RO Sim Sim Dr Victor Linhalis Podemos ES Sim Sim Dr. Francisco PT PI Sim Sim Dr. Frederico PRD MG Sim Sim Dr. Ismael Alexand PSD GO Sim Sim Dr. Jaziel PL CE Sim Sim Dr. Luiz Ovando PP MS Sim Sim Dr.Zacharias Calil União GO Sim Sim Dra. Alessandra H. MDB PA Sim Sim Duarte Jr. PSB MA Não Não Duda Ramos MDB RR Sim Sim Duda Salabert PDT MG Não Não Eduardo Velloso União AC Sim Sim Eduardo da Fonte PP PE Sim Sim EduardoBolsonaro PL SP Ausente Ausente Elcione Barbalho MDB PA Ausente Ausente Eli Borges PL TO Sim Sim Elmar Nascimento União BA Sim Sim Ely Santos Republicanos SP Sim Sim Emanuel Pinheiro N MDB MT Não Não Emidinho Madeira PL MG Sim Ausente Enf. Ana Paula Podemos CE Sim Sim Enfermeira Rejane PCdoB RJ Não Não Eriberto Medeiros PSB PE Sim Sim Erika Hilton PSOL SP Não Não Erika Kokay PT DF Não Não Eros Biondini PL MG Sim Sim Euclydes Pettersen Republicanos MG Sim Sim Evair de Melo PP ES Sim Sim Fábio Macedo Podemos MA Sim Sim Fabio Reis PSD SE Não Não Fabio Schiochet União SC Sim Sim Fábio Teruel MDB SP Sim Sim Fausto Pinato PP SP Sim Sim Fausto Santos Jr. União AM Sim Sim Felipe Becari União SP Sim Sim Felipe Carreras PSB PE Sim Sim Felipe Francischin União PR Sim Sim Félix Mendonça Jr PDT BA Sim Sim Fernanda Pessôa União CE Sim Sim FernandaMelchionna PSOL RS Não Não Fernando Coelho União PE Sim Sim Fernando Mineiro PT RN Não Não Fernando Monteiro Republicanos PE Sim Sim Fernando Rodolfo PL PE Sim Sim Filipe Barros PL PR Sim Sim Filipe Martins PL TO Sim Sim Flávia Morais PDT GO Não Não Flávio Nogueira PT PI Sim Sim Florentino Neto PT PI Sim Sim Franciane Bayer Republicanos RS Sim Sim Fred Costa PRD MG Sim Sim Fred Linhares Republicanos DF Sim Sim Gabriel Mota Republicanos RR Sim Sim Gabriel Nunes PSD BA Sim Sim General Girão PL RN Sim Sim General Pazuello PL RJ Sim Sim Geovania de Sá PSDB SC Sim Sim Geraldo Mendes União PR Sim Sim Geraldo Resende PSDB MS Não Não Gervásio Maia PSB PB Sim Sim Giacobo PL PR Sim Sim Gilberto Abramo Republicanos MG Sim Sim GilbertoNascimento PSD SP Sim Sim Gilson Daniel Podemos ES Não Não Gilson Marques Novo SC Não Não Gilvan da Federal PL ES Sim Sim Giovani Cherini PL RS Sim Sim Gisela Simona União MT Sim Sim Glauber Braga PSOL RJ Não Não Greyce Elias Avante MG Sim Sim Guilherme Boulos PSOL SP Não Não Guilherme Uchoa PSB PE Sim Sim Gustavo Gayer PL GO Sim Sim Gustinho Ribeiro Republicanos SE Sim Sim Gutemberg Reis MDB RJ Sim Sim Heitor Schuch PSB RS Ausente Ausente Helder Salomão PT ES Não Não Helena Lima MDB RR Sim Sim Helio Lopes PL RJ Sim Sim Henderson Pinto MDB PA Sim Sim Hercílio Diniz MDB MG Sim Sim Hildo Rocha MDB MA Sim Sim Hugo Leal PSD RJ Sim Sim Hugo Motta Republicanos PB Sim Sim Icaro de Valmir PL SE Ausente Ausente Igor Timo PSD MG Ausente Sim Ismael PSD SC Sim Sim Isnaldo Bulhões Jr MDB AL Sim Sim Ivan Valente PSOL SP Não Não Ivoneide Caetano PT BA Não Não Iza Arruda MDB PE Ausente Ausente Jack Rocha PT ES Não Não Jadyel Alencar Republicanos PI Sim Sim Jandira Feghali PCdoB RJ Não Não Jeferson Rodrigues Republicanos GO Sim Sim Jefferson Campos PL SP Sim Sim Jilmar Tatto PT SP Sim Sim João Cury MDB SP Sim Sim João Daniel PT SE Não Não João Leão PP BA Ausente Ausente João Maia PP RN Sim Sim JoãoCarlosBacelar PL BA Ausente Ausente Joaquim Passarinho PL PA Sim Sim Jonas Donizette PSB SP Sim Sim Jorge Braz Republicanos RJ Sim Sim Jorge Goetten Republicanos SC Sim Sim Jorge Solla PT BA Não Não José Airton PT CE Ausente Ausente José Guimarães PT CE Não Ausente José Medeiros PL MT Sim Sim José Nelto União GO Sim Sim José Priante MDB PA Sim Sim José Rocha União BA Sim Sim Joseildo Ramos PT BA Não Não Josenildo PDT AP Sim Ausente Josias Gomes PT BA Não Não JosimarMaranhãozi PL MA Sim Sim Josivaldo JP PSD MA Sim Sim Juarez Costa MDB MT Não Não Julia Zanatta PL SC Sim Sim Juliana Cardoso PT SP Não Não Julio Arcoverde PP PI Sim Sim Júlio Cesar PSD PI Sim Sim Julio Cesar Ribeir Republicanos DF Sim Sim Julio Lopes PP RJ Sim Sim Juninho do Pneu União RJ Sim Sim Junio Amaral PL MG Sim Sim Júnior Ferrari PSD PA Não Não Junior Lourenço PL MA Sim Sim Júnior Mano PSB CE Sim Sim Juscelino Filho União MA Sim Sim Keniston Braga MDB PA Sim Ausente Kiko Celeguim PT SP Sim Sim Kim Kataguiri União SP Não Não Lafayette Andrada Republicanos MG Sim Sim Laura Carneiro PSD RJ Não Não Lêda Borges PSDB GO Sim Sim Lenir de Assis PT PR Não Não Leo Prates PDT BA Sim Sim Leonardo Monteiro PT MG Sim Não Leônidas Cristino PDT CE Ausente Ausente Leur Lomanto Jr. União BA Sim Sim Lídice da Mata PSB BA Não Não Lincoln Portela PL MG Sim Sim Lindbergh Farias PT RJ Não Não Lindenmeyer PT RS Não Não Lucas Ramos PSB PE Sim Sim Lucas Redecker PSDB RS Não Não Luciano Alves PSD PR Não Não Luciano Amaral PSD AL Sim Sim Luciano Bivar União PE Sim Sim Luciano Ducci PSB PR Não Não Luciano Vieira Republicanos RJ Ausente Sim Lucio Mosquini MDB RO Sim Ausente Luis Carlos Gomes Republicanos RJ Sim Sim Luis Tibé Avante MG Sim Sim Luisa Canziani PSD PR Sim Sim Luiz Carlos Busato União RS Sim Sim Luiz Carlos Hauly Podemos PR Não Não Luiz Carlos Motta PL SP Sim Sim Luiz Couto PT PB Não Não Luiz F. Vampiro MDB SC Sim Sim Luiz Fernando PSD MG Sim Sim Luiz Gastão PSD CE Não Não Luiz Lima Novo RJ Não Não Luiz Nishimori PSD PR Não Não Luiz P.O Bragança PL SP Sim Ausente LuizAntônioCorrêa PP RJ Sim Sim Luiza Erundina PSOL SP Não Não Luizianne Lins PT CE Não Ausente Lula da Fonte PP PE Sim Sim Magda Mofatto PRD GO Sim Sim Marangoni União SP Sim Sim Marcel van Hattem Novo RS Não Não Marcelo Álvaro PL MG Sim Sim Marcelo Crivella Republicanos RJ Sim Sim Marcelo Moraes PL RS Sim Sim Marcio Alvino PL SP Sim Sim Márcio Biolchi MDB RS Sim Sim Márcio Honaiser PDT MA Sim Sim Márcio Jerry PCdoB MA Não Não Márcio Marinho Republicanos BA Sim Sim Marcon PT RS Não Não Marcos A. Sampaio PSD PI Sim Sim Marcos Pereira Republicanos SP Sim Sim Marcos Pollon PL MS Sim Sim Marcos Soares União RJ Sim Sim Marcos Tavares PDT RJ Sim Sim Maria Arraes Solidariedade PE Não Não Maria Rosas Republicanos SP Sim Sim Maria do Rosário PT RS Não Não Mario Frias PL SP Sim Sim Mário Heringer PDT MG Sim Sim Mário Negromonte J PP BA Sim Sim Marreca Filho PRD MA Sim Sim Marussa Boldrin MDB GO Sim Sim Marx Beltrão PP AL Sim Sim Matheus Noronha PL CE Sim Sim Maurício Carva lho União RO Sim Sim Mauricio Marcon Podemos RS Sim Sim Mauricio Neves PP SP Sim Sim Mauricio do Vôlei PL MG Sim Sim MauroBenevides Fo. PDT CE Sim Sim Max Lemos PDT RJ Sim Sim Meire Serafim União AC Sim Sim Mendonça Filho União PE Sim Sim Merlong Solano PT PI Sim Sim Mersinho Lucena PP PB Sim Ausente Messias Donato Republicanos ES Sim Sim Miguel Ângelo PT MG Ausente Não Miguel Lombardi PL SP Sim Sim Mis. José Olimpio PL SP Sim Sim Misael Varella PSD MG Sim Ausente Moses Rodrigues União CE Sim Sim Murillo Gouvea União RJ Sim Sim Murilo Galdino Republicanos PB Sim Sim Natália Bonavides PT RN Não Não Nelinho Freitas MDB CE Sim Sim Nelson Barbudo PL MT Sim Sim Nely Aquino Podemos MG Sim Sim Neto Carletto Avante BA Sim Sim Newton Cardoso Jr MDB MG Sim Sim Nicoletti União RR Sim Sim Nikolas Ferreira PL MG Sim Sim Nilto Tatto PT SP Não Não Odair Cunha PT MG Sim Sim Olival Marques MDB PA Sim Sim Orlando Silva PCdoB SP Não Não Osmar Terra PL RS Sim Sim Ossesio Silva Republicanos PE Sim Sim Otoni de Paula MDB RJ Não Não Otto Alencar Filho PSD BA Não Não Padovani União PR Sim Sim Padre João PT MG Não Não Pastor Claudio Mar União PA Sim Sim Pastor Diniz União RR Sim Sim Pastor Eurico PL PE Ausente Sim Pastor Gil PL MA Sim Sim Pastor Henrique V. PSOL RJ Não Não Pastor Isidório Avante BA Não Não Patrus Ananias PT MG Não Não Pauderney Avelino União AM Sim Sim Paulão PT AL Não Não Paulinho da Força Solidariedade SP Sim Sim Paulo A. Barbosa PSDB SP Não Não Paulo Abi-Ackel PSDB MG Sim Sim Paulo Azi União BA Sim Sim Paulo Folletto PSB ES Sim Sim Paulo Freire Costa PL SP Sim Sim Paulo Guedes PT MG Sim Sim Paulo Lemos PSOL AP Não Não Paulo Litro PSD PR Sim Sim Paulo Magalhães PSD BA Sim Sim Paulo Pimenta PT RS Não Não Pedro A ihara PRD MG Sim Sim Pedro Campos PSB PE Sim Sim Pedro Lucas F. União MA Sim Sim Pedro Lupion PP PR Sim Sim Pedro Paulo PSD RJ Sim Sim Pedro Uczai PT SC Não Não Pedro Westphalen PP RS Sim Sim Pezenti MDB SC Sim Sim Pinheirinho PP MG Sim Sim Pompeo de Mattos PDT RS Não Ausente Pr.Marco Feliciano PL SP Sim Sim Prof Marcivania PCdoB AP Não Não Prof. Reginaldo V. PV DF Não Não Professor Alcides PL GO Sim Sim Professora Luciene PSOL SP Não Não Rafael Brito MDB AL Sim Ausente Rafael Fera Podemos RO Sim Sim Rafael Prudente MDB DF Sim Sim Rafael Simoes União MG Sim Sim Raimundo Costa Podemos BA Sim Sim Raimundo Santos PSD PA Sim Sim Reginaldo Lopes PT MG Não Não Reimont PT RJ Não Não Reinhold Stephanes PSD PR Sim Sim Renata Abreu Podemos SP Sim Sim Renilce Nicodemos MDB PA Sim Sim Renildo Calheiros PCdoB PE Não Não Ribamar Silva PSD SP Não Não Ricardo Abrão União RJ Sim Sim Ricardo Ayres Republicanos TO Sim Sim Ricardo Barros PP PR Sim Sim Ricardo Guidi PL SC Sim Sim Ricardo Maia MDB BA Sim Sim Ricardo Salles Novo SP Ausente Ausente Robério Monteiro PDT CE Sim Sim Roberta Roma PL BA Sim Sim Roberto Duarte Republicanos AC Sim Sim Roberto Monteiro PL RJ Sim Sim Robinson Faria PP RN Sim Sim Rodolfo Nogueira PL MS Sim Sim Rodrigo Estacho PSD PR Sim Sim Rodrigo Gambale Podemos SP Sim Sim Rodrigo Rollemberg PSB DF Não Não Rodrigo Valadares União SE Sim Sim Rodrigo da Zaeli PL MT Sim Sim Rodrigo de Castro União MG Sim Sim Rogéria Santos Republicanos BA Sim Sim Rogério Correia PT MG Não Não Romero Rodrigues Podemos PB Sim Sim Ronaldo Nogueira Republicanos RS Sim Sim Rosana Valle PL SP Sim Sim Rosangela Moro União SP Não Não Rosângela Reis PL MG Sim Sim Rubens Otoni PT GO Não Não Rubens Pereira Jr. PT MA Não Não Rui Falcão PT SP Não Não Ruy Carneiro Podemos PB Não Não Sâmia Bomfim PSOL SP Não Não Samuel Santos Podemos GO Sim Sim Samuel Viana Republicanos MG Sim Sim Sanderson PL RS Sim Sim Sargento Fahur PSD PR Sim Sim Sargento Portugal Podemos RJ Sim Sim Saulo Pedroso PSD SP Não Não Sergio Souza MDB PR Sim Sim Sgt. Gonçalves PL RN Sim Sim Sidney Leite PSD AM Não Não Silas Câmara Republicanos AM Sim Sim Silvia Cristina PP RO Sim Sim Silvye Alves União GO Sim Sim Simone Marquetto MDB SP Sim Sim Socorro Neri PP AC Não Não Soraya Santos PL RJ Sim Sim Sóstenes Cavalcant PL RJ Sim Sim Stefano Aguiar PSD MG Sim Ausente Tabata Amaral PSB SP Não Não Tadeu Veneri PT PR Não Não Talíria Petrone PSOL RJ Não Não Tarcísio Motta PSOL RJ Não Não Thiago Flores Republicanos RO Ausente Ausente Thiago de Joaldo PP SE Sim Sim Tiago Dimas Podemos TO Sim Sim Tião Medeiros PP PR Sim Sim Tiririca PL SP Sim Sim ToninhoWandscheer PP PR Sim Sim Túlio Gadêl ha Rede PE Não Não Valmir Assunção PT BA Não Não Vander Loubet PT MS Não Não Vermelho PP PR Sim Sim Vicentinho PT SP Não Não Vicentinho Júnior PP TO Sim Sim Vinicius Carvalho Republicanos SP Sim Sim Vinicius Gurgel PL AP Sim Sim Vitor Lippi PSDB SP Não Não Waldemar Oliveira Avante PE Sim Sim Waldenor Pereira PT BA Não Não Weliton Prado Solidariedade MG Ausente Não Wellington Roberto PL PB Sim Sim Welter PT PR Não Não Wilson Santiago Republicanos PB Sim Sim Yandra Moura União SE Ausente Ausente Yury do Paredão MDB CE Sim Sim Zé Adriano PP AC Sim Sim Zé Neto PT BA Não Não Zé Silva Solidariedade MG Ausente Ausente Zé Trovão PL SC Sim Sim Zé Vitor PL MG Sim Sim ZéHaroldoCathedral PSD RR Não Não Zeca Dirceu PT PR Ausente Ausente Zezinho Barbary PP AC Sim Sim Zucco PL RS Sim Sim

