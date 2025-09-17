Qua, 17 de Setembro

BRASIL

PEC da Blindagem: veja como votou cada deputado

Texto foi aprovado, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados

Plenário - Sessão Deliberativa - Discussão e votação de propostas legislativasPlenário - Sessão Deliberativa - Discussão e votação de propostas legislativas - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira a chamada PEC da Blindagem, proposta que dificulta a prisão e a abertura de ações penais contra parlamentares, além de ampliar o alcance do foro privilegiado para incluir presidentes de partidos. O texto, aprovado por 353 votos a 134, foi entregue a líderes de bancadas nesta manhã e entrou na pauta do plenário.

A proposta que vai ser levada à votação inclui um dispositivo que permite aos parlamentares derrubarem uma prisão em flagrante de um de seus pares. Nessas situações, caberá à Casa Legislativa respectiva — Câmara ou Senado — decidir se mantém ou não a medida. Caso seja indeferido, a prescrição do processo ficará suspensa durante o exercício do mandato.

A proposta foi aprovada com amplo apoio dos partidos do Centrão. Considerando os partidos União Brasil, Republicanos, PP, PSD e MDB, que são aqueles com ministros no governo Lula, o grupo deu 201 votos favoráveis à proposta. Entretanto, apesar da tendência geral de apoio, a coesão dentro desse bloco não foi unânime. Se o Republicanos, por exemplo, foi praticamente unânime, com apenas uma abstenção, e o União Brasil teve 50 votos favoráveis e apenas 4 contrários, o PSD se destacou pela divisão dentro da sigla, com 25 votos sim e 18 votos não.

 

Além dos partidos do Centrão, outro partido que não teve traições à orientação da bancada foi o PL: o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro deu 83 votos a favor da PEC. Do grupo, nenhum deputado votou contra a proposta, mas 5 se ausentaram. Já no PT, houve uma divisão maior. Apesar do governo ter se posicionado contra a proposta, 12 deputados da sigla votaram favoravelmente à PEC, enquanto 51 votaram para derrubar a PEC.

 

Como votou cada partido

Partido Abstenção Ausente Votos Não Votos Sim
Avante 0 0 1 6
Cidadania 0 0 1 3
MDB 0 2 5 35
Novo 0 1 4 0
PCdoB 0 0 9 0
PDT 0 1 5 10
PL 0 5 0 83
PP 0 1 3 46
PRD 0 0 0 5
PSB 0 1 6 9
PSD 0 2 18 25
PSDB 0 1 6 6
PSOL 0 0 14 0
PT 0 4 51 12
PV 0 0 2 2
Podemos 0 0 3 14
Rede 0 0 1 0
Republicanos 1 2 0 42
Solidariedade 0 2 1 2
União 0 2 4 53
TOTAL 1 24 134 353

Os únicos partidos que se posicionaram de forma sólida contra a PEC foram o Novo, o PCdoB, o PSOL e a Rede Sustentabilidade: nenhum dos deputados dessas legendas votou a favor do projeto aprovado.


 

Veja como votou cada deputado

Nome Partido UF Voto 1º Turno Voto 2º Turno
AJ Albuquerque PP CE Sim Sim
Acácio Favacho MDB AP Sim Sim
Adail Filho Republicanos AM Sim Sim
Adilson Barroso PL SP Sim Sim
Adolfo Viana PSDB BA Sim Sim
Adriana Ventura Novo SP Não Não
Adriano do Baldy PP GO Sim Sim
Aécio Neves PSDB MG Não Não
Afonso Hamm PP RS Sim Sim
Afonso Motta PDT RS Não Ausente
Aguinaldo Ribeiro PP PB Sim Sim
Airton Faleiro PT PA Sim Não
Alberto Fraga PL DF Sim Sim
Albuquerque Republicanos RR Sim Sim
Alceu Moreira MDB RS Sim Sim
Alencar Santana PT SP Não Não
Alex Manente Cidadania SP Sim Sim
Alex Santana Republicanos BA Abstenção Ausente
Alexandre Guimarãe MDB TO Sim Sim
Alfredinho PT SP Sim Sim
Alfredo Gaspar União AL Ausente Ausente
Alice Portugal PCdoB BA Não Não
Aliel Machado PV PR Sim Sim
Aline Gurgel Republicanos AP Sim Sim
Allan Garcês PP MA Sim Sim
Altineu Côrtes PL RJ Sim Sim
Aluisio Mendes Republicanos MA Sim Sim
Amanda Gentil PP MA Sim Sim
Amaro Neto Republicanos ES Sim Sim
Amom Mandel Cidadania AM Não Não
Ana Paula Leão PP MG Sim Sim
Ana Paula Lima PT SC Não Não
Ana Pimentel PT MG Não Não
André Abdon PP AP Sim Sim
André Fernandes PL CE Sim Sim
André Ferreira PL PE Sim Sim
André Figueiredo PDT CE Sim Sim
Andreia Siqueira MDB PA Sim Sim
Antônia Lúcia Republicanos AC Sim Sim
Antonio Andrade Republicanos TO Sim Sim
Antonio Brito PSD BA Não Não
Antonio Carlos R. PL SP Sim Sim
Antônio Doido MDB PA Sim Sim
Any Ortiz Cidadania RS Sim Sim
Arlindo Chinaglia PT SP Não Não
Arnaldo Jardim Cidadania SP Sim Sim
Arthur Lira PP AL Sim Sim
Arthur O. Maia União BA Sim Sim
Átila Lins PSD AM Não Não
Átila Lira PP PI Sim Sim
Augusto Coutinho Republicanos PE Sim Sim
Aureo Ribeiro Solidariedade RJ Sim Sim
Bacelar PV BA Sim Sim
Baleia Rossi MDB SP Não Não
Bandeira de Mello PSB RJ Não Não
Bebeto PP RJ Sim Sim
Benedita da Silva PT RJ Não Não
Benes Leocádio União RN Sim Sim
Beto Pereira PSDB MS Sim Sim
Beto Richa PSDB PR Sim Sim
Bia Kicis PL DF Sim Sim
Bibo Nunes PL RS Sim Sim
Bohn Gass PT RS Não Não
Bruno Farias Avante MG Sim Sim
Bruno Ganem Podemos SP Sim Sim
Caio Vianna PSD RJ Não Não
Camila Jara PT MS Ausente Ausente
Cap. Alberto Neto PL AM Sim Sim
Capitão Alden PL BA Sim Sim
Capitão Augusto PL SP Ausente Ausente
Carla Dickson União RN Sim Sim
Carlos Gaguim União TO Sim Sim
Carlos Jordy PL RJ Sim Sim
Carlos Sampaio PSD SP Não Não
Carlos Veras PT PE Não Não
Carlos Zarattini PT SP Não Não
Carol Dartora PT PR Não Ausente
Caroline de Toni PL SC Sim Sim
Castro Neto PSD PI Sim Sim
Cb Gilberto Silva PL PB Sim Sim
Cel. Chrisóstomo PL RO Sim Sim
Célia Xakriabá PSOL MG Não Não
Célio Silveira MDB GO Sim Sim
Célio Studart PSD CE Não Não
Celso Russomanno Republicanos SP Sim Sim
Cezinha Madureira PSD SP Sim Sim
Charles Fernandes PSD BA Não Não
Chico Alencar PSOL RJ Não Não
Chris Tonietto PL RJ Sim Sim
Clarissa Tércio PP PE Sim Sim
Claudio Cajado PP BA Sim Sim
Cleber Verde MDB MA Sim Sim
Clodoaldo Magalhãe PV PE Não Não
Cobalchini MDB SC Sim Sim
Coronel Assis União MT Sim Sim
Coronel Fernanda PL MT Sim Sim
Coronel Meira PL PE Sim Sim
Coronel Ulysses União AC Sim Sim
Covatti Filho PP RS Sim Sim
Cristiane Lopes União RO Não Não
Da Vitoria PP ES Sim Sim
Dagoberto Nogueira PSDB MS Ausente Ausente
Daiana Santos PCdoB RS Não Não
Dal Barreto União BA Sim Sim
Damião Feliciano União PB Sim Sim
Dandara PT MG Não Ausente
Dani Cunha União RJ Sim Sim
Daniel Agrobom PL GO Sim Sim
Daniel Almeida PCdoB BA Não Não
Daniel Barbosa PP AL Não Não
Daniel Freitas PL SC Sim Sim
Daniel Trzeciak PSDB RS Não Não
Daniela Reinehr PL SC Sim Sim
Daniela Waguinho União RJ Sim Não
Danilo Forte União CE Sim Sim
Danrlei PSD RS Sim Sim
David Soares União SP Sim Sim
Dayany Bittencourt União CE Sim Sim
Def. Stélio Dener Republicanos RR Sim Sim
Del. Adriana A. PT GO Não Não
Del. Bruno Lima PP SP Não Não
Del. Éder Mauro PL PA Sim Sim
Del. Fabio Costa PP AL Sim Sim
Del. Matheus L. União PR Sim Sim
Delegada Ione Avante MG Sim Sim
Delegada Katarina PSD SE Não Não
Delegado Bilynskyj PL SP Sim Sim
Delegado Caveira PL PA Sim Sim
Delegado Marcelo União MG Sim Sim
Delegado Palumbo MDB SP Não Não
Delegado Ramagem PL RJ Sim Sim
Delegado da Cunha PP SP Sim Sim
Denise Pessôa PT RS Não Não
Detinha PL MA Sim Sim
Diego Andrade PSD MG Sim Sim
Diego Coronel PSD BA Sim Sim
Diego Garcia Republicanos PR Sim Sim
Dilceu Sperafico PP PR Sim Sim
Dilvanda Faro PT PA Sim Sim
Dimas Fabiano PP MG Sim Sim
Dimas Gadelha PT RJ Não Não
Domingos Neto PSD CE Ausente Ausente
Domingos Sávio PL MG Sim Sim
Dorinaldo Malafaia PDT AP Não Não
Douglas Viegas União SP Não Não
Doutor Luizinho PP RJ Sim Sim
Dr Fernando Máximo União RO Sim Sim
Dr Victor Linhalis Podemos ES Sim Sim
Dr. Francisco PT PI Sim Sim
Dr. Frederico PRD MG Sim Sim
Dr. Ismael Alexand PSD GO Sim Sim
Dr. Jaziel PL CE Sim Sim
Dr. Luiz Ovando PP MS Sim Sim
Dr.Zacharias Calil União GO Sim Sim
Dra. Alessandra H. MDB PA Sim Sim
Duarte Jr. PSB MA Não Não
Duda Ramos MDB RR Sim Sim
Duda Salabert PDT MG Não Não
Eduardo Velloso União AC Sim Sim
Eduardo da Fonte PP PE Sim Sim
EduardoBolsonaro PL SP Ausente Ausente
Elcione Barbalho MDB PA Ausente Ausente
Eli Borges PL TO Sim Sim
Elmar Nascimento União BA Sim Sim
Ely Santos Republicanos SP Sim Sim
Emanuel Pinheiro N MDB MT Não Não
Emidinho Madeira PL MG Sim Ausente
Enf. Ana Paula Podemos CE Sim Sim
Enfermeira Rejane PCdoB RJ Não Não
Eriberto Medeiros PSB PE Sim Sim
Erika Hilton PSOL SP Não Não
Erika Kokay PT DF Não Não
Eros Biondini PL MG Sim Sim
Euclydes Pettersen Republicanos MG Sim Sim
Evair de Melo PP ES Sim Sim
Fábio Macedo Podemos MA Sim Sim
Fabio Reis PSD SE Não Não
Fabio Schiochet União SC Sim Sim
Fábio Teruel MDB SP Sim Sim
Fausto Pinato PP SP Sim Sim
Fausto Santos Jr. União AM Sim Sim
Felipe Becari União SP Sim Sim
Felipe Carreras PSB PE Sim Sim
Felipe Francischin União PR Sim Sim
Félix Mendonça Jr PDT BA Sim Sim
Fernanda Pessôa União CE Sim Sim
FernandaMelchionna PSOL RS Não Não
Fernando Coelho União PE Sim Sim
Fernando Mineiro PT RN Não Não
Fernando Monteiro Republicanos PE Sim Sim
Fernando Rodolfo PL PE Sim Sim
Filipe Barros PL PR Sim Sim
Filipe Martins PL TO Sim Sim
Flávia Morais PDT GO Não Não
Flávio Nogueira PT PI Sim Sim
Florentino Neto PT PI Sim Sim
Franciane Bayer Republicanos RS Sim Sim
Fred Costa PRD MG Sim Sim
Fred Linhares Republicanos DF Sim Sim
Gabriel Mota Republicanos RR Sim Sim
Gabriel Nunes PSD BA Sim Sim
General Girão PL RN Sim Sim
General Pazuello PL RJ Sim Sim
Geovania de Sá PSDB SC Sim Sim
Geraldo Mendes União PR Sim Sim
Geraldo Resende PSDB MS Não Não
Gervásio Maia PSB PB Sim Sim
Giacobo PL PR Sim Sim
Gilberto Abramo Republicanos MG Sim Sim
GilbertoNascimento PSD SP Sim Sim
Gilson Daniel Podemos ES Não Não
Gilson Marques Novo SC Não Não
Gilvan da Federal PL ES Sim Sim
Giovani Cherini PL RS Sim Sim
Gisela Simona União MT Sim Sim
Glauber Braga PSOL RJ Não Não
Greyce Elias Avante MG Sim Sim
Guilherme Boulos PSOL SP Não Não
Guilherme Uchoa PSB PE Sim Sim
Gustavo Gayer PL GO Sim Sim
Gustinho Ribeiro Republicanos SE Sim Sim
Gutemberg Reis MDB RJ Sim Sim
Heitor Schuch PSB RS Ausente Ausente
Helder Salomão PT ES Não Não
Helena Lima MDB RR Sim Sim
Helio Lopes PL RJ Sim Sim
Henderson Pinto MDB PA Sim Sim
Hercílio Diniz MDB MG Sim Sim
Hildo Rocha MDB MA Sim Sim
Hugo Leal PSD RJ Sim Sim
Hugo Motta Republicanos PB Sim Sim
Icaro de Valmir PL SE Ausente Ausente
Igor Timo PSD MG Ausente Sim
Ismael PSD SC Sim Sim
Isnaldo Bulhões Jr MDB AL Sim Sim
Ivan Valente PSOL SP Não Não
Ivoneide Caetano PT BA Não Não
Iza Arruda MDB PE Ausente Ausente
Jack Rocha PT ES Não Não
Jadyel Alencar Republicanos PI Sim Sim
Jandira Feghali PCdoB RJ Não Não
Jeferson Rodrigues Republicanos GO Sim Sim
Jefferson Campos PL SP Sim Sim
Jilmar Tatto PT SP Sim Sim
João Cury MDB SP Sim Sim
João Daniel PT SE Não Não
João Leão PP BA Ausente Ausente
João Maia PP RN Sim Sim
JoãoCarlosBacelar PL BA Ausente Ausente
Joaquim Passarinho PL PA Sim Sim
Jonas Donizette PSB SP Sim Sim
Jorge Braz Republicanos RJ Sim Sim
Jorge Goetten Republicanos SC Sim Sim
Jorge Solla PT BA Não Não
José Airton PT CE Ausente Ausente
José Guimarães PT CE Não Ausente
José Medeiros PL MT Sim Sim
José Nelto União GO Sim Sim
José Priante MDB PA Sim Sim
José Rocha União BA Sim Sim
Joseildo Ramos PT BA Não Não
Josenildo PDT AP Sim Ausente
Josias Gomes PT BA Não Não
JosimarMaranhãozi PL MA Sim Sim
Josivaldo JP PSD MA Sim Sim
Juarez Costa MDB MT Não Não
Julia Zanatta PL SC Sim Sim
Juliana Cardoso PT SP Não Não
Julio Arcoverde PP PI Sim Sim
Júlio Cesar PSD PI Sim Sim
Julio Cesar Ribeir Republicanos DF Sim Sim
Julio Lopes PP RJ Sim Sim
Juninho do Pneu União RJ Sim Sim
Junio Amaral PL MG Sim Sim
Júnior Ferrari PSD PA Não Não
Junior Lourenço PL MA Sim Sim
Júnior Mano PSB CE Sim Sim
Juscelino Filho União MA Sim Sim
Keniston Braga MDB PA Sim Ausente
Kiko Celeguim PT SP Sim Sim
Kim Kataguiri União SP Não Não
Lafayette Andrada Republicanos MG Sim Sim
Laura Carneiro PSD RJ Não Não
Lêda Borges PSDB GO Sim Sim
Lenir de Assis PT PR Não Não
Leo Prates PDT BA Sim Sim
Leonardo Monteiro PT MG Sim Não
Leônidas Cristino PDT CE Ausente Ausente
Leur Lomanto Jr. União BA Sim Sim
Lídice da Mata PSB BA Não Não
Lincoln Portela PL MG Sim Sim
Lindbergh Farias PT RJ Não Não
Lindenmeyer PT RS Não Não
Lucas Ramos PSB PE Sim Sim
Lucas Redecker PSDB RS Não Não
Luciano Alves PSD PR Não Não
Luciano Amaral PSD AL Sim Sim
Luciano Bivar União PE Sim Sim
Luciano Ducci PSB PR Não Não
Luciano Vieira Republicanos RJ Ausente Sim
Lucio Mosquini MDB RO Sim Ausente
Luis Carlos Gomes Republicanos RJ Sim Sim
Luis Tibé Avante MG Sim Sim
Luisa Canziani PSD PR Sim Sim
Luiz Carlos Busato União RS Sim Sim
Luiz Carlos Hauly Podemos PR Não Não
Luiz Carlos Motta PL SP Sim Sim
Luiz Couto PT PB Não Não
Luiz F. Vampiro MDB SC Sim Sim
Luiz Fernando PSD MG Sim Sim
Luiz Gastão PSD CE Não Não
Luiz Lima Novo RJ Não Não
Luiz Nishimori PSD PR Não Não
Luiz P.O Bragança PL SP Sim Ausente
LuizAntônioCorrêa PP RJ Sim Sim
Luiza Erundina PSOL SP Não Não
Luizianne Lins PT CE Não Ausente
Lula da Fonte PP PE Sim Sim
Magda Mofatto PRD GO Sim Sim
Marangoni União SP Sim Sim
Marcel van Hattem Novo RS Não Não
Marcelo Álvaro PL MG Sim Sim
Marcelo Crivella Republicanos RJ Sim Sim
Marcelo Moraes PL RS Sim Sim
Marcio Alvino PL SP Sim Sim
Márcio Biolchi MDB RS Sim Sim
Márcio Honaiser PDT MA Sim Sim
Márcio Jerry PCdoB MA Não Não
Márcio Marinho Republicanos BA Sim Sim
Marcon PT RS Não Não
Marcos A. Sampaio PSD PI Sim Sim
Marcos Pereira Republicanos SP Sim Sim
Marcos Pollon PL MS Sim Sim
Marcos Soares União RJ Sim Sim
Marcos Tavares PDT RJ Sim Sim
Maria Arraes Solidariedade PE Não Não
Maria Rosas Republicanos SP Sim Sim
Maria do Rosário PT RS Não Não
Mario Frias PL SP Sim Sim
Mário Heringer PDT MG Sim Sim
Mário Negromonte J PP BA Sim Sim
Marreca Filho PRD MA Sim Sim
Marussa Boldrin MDB GO Sim Sim
Marx Beltrão PP AL Sim Sim
Matheus Noronha PL CE Sim Sim
Maurício Carva lho União RO Sim Sim
Mauricio Marcon Podemos RS Sim Sim
Mauricio Neves PP SP Sim Sim
Mauricio do Vôlei PL MG Sim Sim
MauroBenevides Fo. PDT CE Sim Sim
Max Lemos PDT RJ Sim Sim
Meire Serafim União AC Sim Sim
Mendonça Filho União PE Sim Sim
Merlong Solano PT PI Sim Sim
Mersinho Lucena PP PB Sim Ausente
Messias Donato Republicanos ES Sim Sim
Miguel Ângelo PT MG Ausente Não
Miguel Lombardi PL SP Sim Sim
Mis. José Olimpio PL SP Sim Sim
Misael Varella PSD MG Sim Ausente
Moses Rodrigues União CE Sim Sim
Murillo Gouvea União RJ Sim Sim
Murilo Galdino Republicanos PB Sim Sim
Natália Bonavides PT RN Não Não
Nelinho Freitas MDB CE Sim Sim
Nelson Barbudo PL MT Sim Sim
Nely Aquino Podemos MG Sim Sim
Neto Carletto Avante BA Sim Sim
Newton Cardoso Jr MDB MG Sim Sim
Nicoletti União RR Sim Sim
Nikolas Ferreira PL MG Sim Sim
Nilto Tatto PT SP Não Não
Odair Cunha PT MG Sim Sim
Olival Marques MDB PA Sim Sim
Orlando Silva PCdoB SP Não Não
Osmar Terra PL RS Sim Sim
Ossesio Silva Republicanos PE Sim Sim
Otoni de Paula MDB RJ Não Não
Otto Alencar Filho PSD BA Não Não
Padovani União PR Sim Sim
Padre João PT MG Não Não
Pastor Claudio Mar União PA Sim Sim
Pastor Diniz União RR Sim Sim
Pastor Eurico PL PE Ausente Sim
Pastor Gil PL MA Sim Sim
Pastor Henrique V. PSOL RJ Não Não
Pastor Isidório Avante BA Não Não
Patrus Ananias PT MG Não Não
Pauderney Avelino União AM Sim Sim
Paulão PT AL Não Não
Paulinho da Força Solidariedade SP Sim Sim
Paulo A. Barbosa PSDB SP Não Não
Paulo Abi-Ackel PSDB MG Sim Sim
Paulo Azi União BA Sim Sim
Paulo Folletto PSB ES Sim Sim
Paulo Freire Costa PL SP Sim Sim
Paulo Guedes PT MG Sim Sim
Paulo Lemos PSOL AP Não Não
Paulo Litro PSD PR Sim Sim
Paulo Magalhães PSD BA Sim Sim
Paulo Pimenta PT RS Não Não
Pedro A ihara PRD MG Sim Sim
Pedro Campos PSB PE Sim Sim
Pedro Lucas F. União MA Sim Sim
Pedro Lupion PP PR Sim Sim
Pedro Paulo PSD RJ Sim Sim
Pedro Uczai PT SC Não Não
Pedro Westphalen PP RS Sim Sim
Pezenti MDB SC Sim Sim
Pinheirinho PP MG Sim Sim
Pompeo de Mattos PDT RS Não Ausente
Pr.Marco Feliciano PL SP Sim Sim
Prof Marcivania PCdoB AP Não Não
Prof. Reginaldo V. PV DF Não Não
Professor Alcides PL GO Sim Sim
Professora Luciene PSOL SP Não Não
Rafael Brito MDB AL Sim Ausente
Rafael Fera Podemos RO Sim Sim
Rafael Prudente MDB DF Sim Sim
Rafael Simoes União MG Sim Sim
Raimundo Costa Podemos BA Sim Sim
Raimundo Santos PSD PA Sim Sim
Reginaldo Lopes PT MG Não Não
Reimont PT RJ Não Não
Reinhold Stephanes PSD PR Sim Sim
Renata Abreu Podemos SP Sim Sim
Renilce Nicodemos MDB PA Sim Sim
Renildo Calheiros PCdoB PE Não Não
Ribamar Silva PSD SP Não Não
Ricardo Abrão União RJ Sim Sim
Ricardo Ayres Republicanos TO Sim Sim
Ricardo Barros PP PR Sim Sim
Ricardo Guidi PL SC Sim Sim
Ricardo Maia MDB BA Sim Sim
Ricardo Salles Novo SP Ausente Ausente
Robério Monteiro PDT CE Sim Sim
Roberta Roma PL BA Sim Sim
Roberto Duarte Republicanos AC Sim Sim
Roberto Monteiro PL RJ Sim Sim
Robinson Faria PP RN Sim Sim
Rodolfo Nogueira PL MS Sim Sim
Rodrigo Estacho PSD PR Sim Sim
Rodrigo Gambale Podemos SP Sim Sim
Rodrigo Rollemberg PSB DF Não Não
Rodrigo Valadares União SE Sim Sim
Rodrigo da Zaeli PL MT Sim Sim
Rodrigo de Castro União MG Sim Sim
Rogéria Santos Republicanos BA Sim Sim
Rogério Correia PT MG Não Não
Romero Rodrigues Podemos PB Sim Sim
Ronaldo Nogueira Republicanos RS Sim Sim
Rosana Valle PL SP Sim Sim
Rosangela Moro União SP Não Não
Rosângela Reis PL MG Sim Sim
Rubens Otoni PT GO Não Não
Rubens Pereira Jr. PT MA Não Não
Rui Falcão PT SP Não Não
Ruy Carneiro Podemos PB Não Não
Sâmia Bomfim PSOL SP Não Não
Samuel Santos Podemos GO Sim Sim
Samuel Viana Republicanos MG Sim Sim
Sanderson PL RS Sim Sim
Sargento Fahur PSD PR Sim Sim
Sargento Portugal Podemos RJ Sim Sim
Saulo Pedroso PSD SP Não Não
Sergio Souza MDB PR Sim Sim
Sgt. Gonçalves PL RN Sim Sim
Sidney Leite PSD AM Não Não
Silas Câmara Republicanos AM Sim Sim
Silvia Cristina PP RO Sim Sim
Silvye Alves União GO Sim Sim
Simone Marquetto MDB SP Sim Sim
Socorro Neri PP AC Não Não
Soraya Santos PL RJ Sim Sim
Sóstenes Cavalcant PL RJ Sim Sim
Stefano Aguiar PSD MG Sim Ausente
Tabata Amaral PSB SP Não Não
Tadeu Veneri PT PR Não Não
Talíria Petrone PSOL RJ Não Não
Tarcísio Motta PSOL RJ Não Não
Thiago Flores Republicanos RO Ausente Ausente
Thiago de Joaldo PP SE Sim Sim
Tiago Dimas Podemos TO Sim Sim
Tião Medeiros PP PR Sim Sim
Tiririca PL SP Sim Sim
ToninhoWandscheer PP PR Sim Sim
Túlio Gadêl ha Rede PE Não Não
Valmir Assunção PT BA Não Não
Vander Loubet PT MS Não Não
Vermelho PP PR Sim Sim
Vicentinho PT SP Não Não
Vicentinho Júnior PP TO Sim Sim
Vinicius Carvalho Republicanos SP Sim Sim
Vinicius Gurgel PL AP Sim Sim
Vitor Lippi PSDB SP Não Não
Waldemar Oliveira Avante PE Sim Sim
Waldenor Pereira PT BA Não Não
Weliton Prado Solidariedade MG Ausente Não
Wellington Roberto PL PB Sim Sim
Welter PT PR Não Não
Wilson Santiago Republicanos PB Sim Sim
Yandra Moura União SE Ausente Ausente
Yury do Paredão MDB CE Sim Sim
Zé Adriano PP AC Sim Sim
Zé Neto PT BA Não Não
Zé Silva Solidariedade MG Ausente Ausente
Zé Trovão PL SC Sim Sim
Zé Vitor PL MG Sim Sim
ZéHaroldoCathedral PSD RR Não Não
Zeca Dirceu PT PR Ausente Ausente
Zezinho Barbary PP AC Sim Sim
Zucco PL RS Sim Sim

