PEC da Segurança Pública segue travada e depende de articulação política

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, considerada uma das principais bandeiras do Ministério da Justiça, enfrenta um cenário de incertezas no Congresso Nacional. Em meio à saída antecipada do ministro Ricardo Lewandowski, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), admitiu que a matéria dificilmente será votada antes das eleições, avaliando que o tema “subiu no telhado” diante das dificuldades políticas e da falta de consenso.

Apesar do impasse, Guimarães reafirmou que a PEC da Segurança Pública segue como prioridade do governo para 2026. Em manifestação nas redes sociais, o parlamentar defendeu alterações no parecer apresentado pelo deputado Mendonça Filho (União-PE), relator da proposta. Segundo ele, é necessário “melhorar o relatório” e aproximar o texto final da versão originalmente encaminhada pelo Executivo.

A PEC já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e aguarda análise em uma comissão especial, onde deve ser votada com a retomada dos trabalhos legislativos. No entanto, até o fim de 2025, não houve acordo sobre o conteúdo da proposta. O parecer de Mendonça Filho promove mudanças relevantes em relação ao texto do governo, especialmente ao reduzir o papel da União na coordenação das políticas públicas de segurança.

Nos bastidores, a tramitação da proposta também sofre impacto do ambiente político no Congresso. Guimarães reconheceu que o governo enfrenta dificuldades na articulação com o Legislativo, embora tenha afirmado que as tensões recentes entre o PT e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), estão sendo superadas. Ainda assim, o deputado descreveu o cenário como adverso e desafiador para o Palácio do Planalto.

Enquanto busca destravar a PEC da Segurança Pública, o governo federal estabeleceu outras prioridades para o semestre, como a redução da jornada de trabalho no modelo 6×1. Para Guimarães, a reorganização da base aliada e o fortalecimento do governo no Congresso serão decisivos para viabilizar não apenas a pauta da segurança, mas também outras propostas estruturantes previstas para os próximos anos.

