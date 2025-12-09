Ter, 09 de Dezembro

POLÍTICA

PEC da Segurança: relator apresenta texto a líderes após entraves sobre competências e polícias

Parecer é apresentado por Mendonça Filho (União-PE) depois de a articulação emperrar na última semana e adiar a rodada de negociação com as bancadas

Deputado Mendonça Filho (União-PE) é o relator da PEC da Segurança na CâmaraDeputado Mendonça Filho (União-PE) é o relator da PEC da Segurança na Câmara - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O relator da PEC da Segurança, Mendonça Filho (União-PE), vai apresentar nesta terça-feira aos líderes partidários a versão final do parecer. A reunião estava inicialmente marcada para quarta-feira passada ter sido adiada por falta de consenso em pontos-chave da proposta.

A ideia é votar o texto na comissão especial nesta semana, enquanto o presidente do colegiado, Hugo Motta (Republicanos-PB), trabalha para levar a matéria ao plenário já na próxima semana.

O adiamento expôs a dimensão dos impasses que travavam a PEC. As negociações emperraram em quatro eixos sensíveis:

Ao apresentar o texto aos líderes, Mendonça deve reforçar que buscou afastar a “lógica centralizadora” do projeto enviado pelo governo Lula e delimitar o alcance de resoluções do CNJ sobre execução penal.

O relatório também ampliará a atuação da Polícia Militar, permitindo o registro de ocorrências de menor potencial ofensivo, e endurecerá o cumprimento de pena ao proibir a progressão de regime para “supercrimes”, como homicídio qualificado, estupro seguido de morte e liderança de facções.

O relator ainda pretende transformar o Conselho Nacional de Segurança Pública em órgão consultivo — e não deliberativo — e manter a constitucionalização do Susp e a ampliação das prerrogativas da Polícia Federal. Já o papel das Guardas Municipais segue sendo o principal ponto pendente nas tratativas.

