Segurança PEC da Segurança: Tarcísio, Caiado e Leite participam de audiência na Câmara Governadores levam posição dos estados sobre competências federativas e reforçam articulação como pré-candidatos para 2026

Os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Eduardo Leite (PSD-RS) participam nesta terça-feira de uma audiência pública na Câmara sobre a PEC da Segurança, numa demonstração de alinhamento entre gestores estaduais em torno da pauta criminal, tida como um dos principais temas das eleições de 2026.

A sessão, marcada para as 10h, ocorre na comissão especial encarregada de analisar a proposta, relatada por Mendonça Filho (União-PE), e deve concentrar o debate nas competências federativas.

Deputados querem ouvir como os estados enxergam o alcance da União na formulação de políticas de segurança, num momento em que governos estaduais pressionam por mais autonomia e recursos. Na semana passada, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), participou de audiência semelhante.

O comparecimento dos governadores ocorre após uma série de manifestações públicas deles contra o texto enviado pelo governo Lula, elaborado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Estados consideraram que a minuta original concentrava atribuições na União, reduzia a margem de decisão das polícias estaduais e criava mecanismos de coordenação federal que, segundo eles, poderiam interferir diretamente na atuação cotidiana das corporações. A reação conjunta, com críticas abertas e articulações paralelas, expôs o tensionamento entre os governadores e o Planalto.

Nos bastidores, aliados dos governadores veem a audiência como uma vitrine política. Com Bolsonaro cumprindo pena em regime fechado e a direita buscando novos centros de gravidade, a segurança se tornou o principal eixo de reorganização das candidaturas competitivas do campo conservador.

Tarcísio viaja a Brasília em meio a sua articulação para destravar a anistia. Até o momento, contudo, outros compromissos não estão previstos.

Caiado, que lançou pré-candidatura e retomou articulações nacionais, deve reforçar a defesa dos estados no enfrentamento ao crime. Já Leite deve levar a experiência da reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes e argumentar que segurança também é componente da retomada econômica e social.

A audiência ocorre em uma semana considerada decisiva pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Na semana passada, Motta afirmou que pretende votar o texto da PEC na comissão especial na próxima quinta-feira.

