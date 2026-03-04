A- A+

CONGRESSO PEC da Segurança tem votação adiada em comissão após impasses sobre o texto Votação no colegiado estava prevista para a manhã desta quarta-feira, com posterior análise em plenário; Líderes da Casa devem se reunir à tarde para discutir a matéria

A votação da PEC da Segurança na Comissão especial que analisa o tema na Câmara dos Deputados foi cancelada após uma série de embates acerca do texto, que tem dividido tanto a base governista no Congresso quanto a oposição.

A reunião para avaliar o texto do relator, o deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE) estava prevista para ocorrer na manhã desta quarta-feira, com posterior análise em plenário.

Inicialmente, a reunião aconteceria às 10h e foi adiada para o meio dia. Os planos mudaram novamente após articulação em torno do texto não atingir consenso entre os parlamentares e o encontro do coelgiado foi cancelado, sem previsão de uma nova data para análise.

Agora, as lideranças das bancadas na Câmaras têm previsão de se reunir às 14h para discutir unicamente a PEC e buscar encontrar uma saída para o impasse travado.

O maior ponto de discordância gira em torno da redução da maioridade penal, incluído no relatório de Mendonça e que gerou disconrdâncias frontais com o governo. Partidos de esquerda se opõem historicamente ao tema, e também questionam o fato de que a possibilidade de um referendo sobre o tema tenha sido adicionado ao texto após aprovação da Comissão de Constituição e Justiça.

Ao mesmo tempo, questões como o piso salarial para servidores da segarnça pública também entram na conta dos embates. Nos bastidores, a oposição vinha articulando a possibilidade de obstruir a votação na comissão caso o assunto não fosse apreciado.

A oposição também defende a inclusão no texto da isenção de imposto de renda para policiais e atores da segurança pública que ganham até R$ 10 mil.

