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ASSISTÊNCIA SOCIAL PEC do SUAS deve ir à votação na Câmara e reacende debate sobre financiamento da assistência social Proposta de autoria de Danilo Cabral prevê piso constitucional para o setor e ganha força em meio à mobilização de gestores e entidades

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de autoria do ex-deputado federal Danilo Cabral, deve ser votada na próxima semana na Câmara dos Deputados. A matéria volta ao centro do debate nacional por tratar do financiamento da política de assistência social no país, considerada essencial para o atendimento de populações em situação de vulnerabilidade.

A proposta estabelece que a União destine, anualmente, pelo menos 1% da receita corrente líquida ao SUAS, além de incluir o sistema no texto da Constituição Federal. A medida busca garantir maior previsibilidade orçamentária e evitar a descontinuidade de serviços oferecidos à população, como os realizados pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e pelos Centros Especializados de Assistência Social (Creas).

Segundo Danilo Cabral, a ausência de um piso constitucional para o financiamento do setor abre margem para cortes frequentes, o que compromete o funcionamento da rede socioassistencial em todo o país.

“Essa proposta de emenda constitucional é fruto de um amplo diálogo com todos que fazem a assistência social no Brasil. Conversamos com o Congemas, o Fonseas, o CNAS, com trabalhadores e usuários do Suas”, afirmou.

Além da garantia de recursos mínimos, o texto também reforça o caráter do SUAS como política de Estado, consolidando sua estrutura descentralizada e participativa. A proposta tem mobilizado gestores, entidades e parlamentares ligados à área, que defendem a aprovação como forma de fortalecer a proteção social e reduzir desigualdades.

Nos bastidores, o avanço da PEC também tem repercussão política. A autoria da proposta é apontada como um dos marcos da atuação parlamentar de Danilo Cabral e deve ser incorporada ao discurso de sua nova candidatura à Câmara dos Deputados.

Caso seja aprovada, a PEC do SUAS pode representar um passo importante para garantir estabilidade financeira a uma das principais políticas públicas do país, responsável por atender milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social.

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