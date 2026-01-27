Ter, 27 de Janeiro

ELEIÇÕES 2026

Pedido de apoio, jantar com Netanyahu e batizado: os primeiros dias de Flávio Bolsonaro em Israel

Senador e pré-candidato à Presidência cumpre agenda externa e discursa nesta terça-feira em evento de combate ao antissemitismo

Flávio Bolsonaro participa de primeiro dia de conferência contra antissemitismo em Israel Flávio Bolsonaro participa de primeiro dia de conferência contra antissemitismo em Israel  - Foto: Reprodução/GPO

Em um movimento para tentar reunir apoio internacional à pré-candidatura que ainda não ganhou tração interna, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) transformou seus primeiros dias em Israel numa sequência de gestos políticos, diplomáticos e simbólicos que aliados tratam como tentativa de reposicionar sua imagem para 2026.

A viagem, articulada com forte atuação do irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), combina pedido de apoio à candidatura, agenda com autoridades estrangeiras e rituais religiosos que dialogam diretamente com a base conservadora.

Flávio desembarcou em Jerusalém no dia 19 e, desde então, o entorno trabalha para apresentar o giro como mais do que uma missão parlamentar. A leitura interna é de que se trata de um ensaio de política externa de um eventual governo Flávio, com foco em segurança, tecnologia e alinhamento com governos da direita internacional.

A Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo, que começou nesta segunda-feira, virou o eixo público da agenda. O senador foi convidado a discursar e fala nesta terça-feira, às 14h no horário local. Antes mesmo da fala, porém, a comitiva já explorava politicamente o ambiente do evento, que reúne autoridades estrangeiras e conta com a presença do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

 

Nesta segunda, Eduardo Bolsonaro fez um aceno direto à linha política que a família tenta imprimir à viagem. Em sua participação, pediu apoio à pré-candidatura do irmão:

— Nós vamos derrotar eles (a esquerda e Lula). Meu irmão, senador Flávio Bolsonaro, vai concorrer à Presidência em outubro e eu peço que o apoiem. Meu pai poderia concorrer, mas está preso por lawfare — disse, ao final de sua fala.

No final do dia, participou de jantar de gala que Netanyahu também compareceu. O primeiro-ministro de Israel discursou na solenidade e citou Flávio nominalmente, ao saudar congressistas de todo o mundo:

— Nós temos aqui membros de parlamentos, incluindo os dois irmãos, Eduardo e Flávio Bolsonaro. É muito bom vê-los, do Brasil. Temos muitos parlamentares, integrantes distintos, quero desejar boas vindas a todos e espero encontrar todos.

A imagem de proximidade do senador com o premiê israelense é vista pelo entorno como ativo eleitoral e como forma de apresentá-lo como interlocutor em temas de Estado.

Paralelamente à agenda política, o senador cumpriu um roteiro de forte carga religiosa. No fim de semana, foi batizado no Rio Jordão, em cerimônia acompanhada pela esposa e por um pastor. Para aliados, o gesto reforça a identidade pública de Flávio e a conexão com o eleitorado cristão.

A programação internacional não se encerra em Israel. Flávio siga para o Bahrein, entre 28 de janeiro e 2 de fevereiro, e depois para os Emirados Árabes Unidos, de 3 a 6 de fevereiro. Interlocutores falam em conversas com autoridades e empresários da região, numa tentativa de ampliar o discurso de cooperação econômica e estratégica.

Nos bastidores do PL, o giro é lido como parte de um esforço mais amplo de consolidação interna do nome de Flávio. Ao Globo, o senador Rogério Marinho (PL-RN), que assumiu a coordenação da pré-campanha, afirmou esperar que esta seja “a última vez” que Flávio precise sair do país nas circunstâncias políticas atuais, sinalizando que o partido trabalha para estabilizar o cenário e concentrar o senador no tabuleiro doméstico.

— Ele vai viajar o país. São Paulo, Rio, Minas são as maiores escolas eleitorais. Acho que pode se dar um pontapé inicial por aí, mas isso vai ser submetido a ele. Vamos conversar ainda, não tem nada pronto, não tem nada certo ainda.

Apesar da ofensiva externa, Flávio ainda enfrenta resistência entre partidos do centrão e lideranças regionais que não o veem, neste momento, como nome naturalmente unificador do campo conservador. Ao investir em agendas externas e em imagens ao lado de líderes estrangeiros, a estratégia é agregar estatura e reforçar a ideia de que ele poderia ocupar o Planalto com uma agenda internacional própria.

