impeachment Pedido de impeachment contra Lula pode avançar? Entenda a tramitação Requerimento da deputada Carla Zambelli (PL-SP) conta com a adesão de 113 parlamentares, mas a decisão de acatar cabe inteiramente ao presidente da Câmara

São 113 os deputados federais que assinaram até a manhã desta terça-feira um requerimento que pede o impeachment do presidente Lula (PT). A reação ocorre após o petista ter comparado, no fim de semana, a situação em Gaza com o extermínio de judeus pelo governo nazista de Adolf Hitler na Alemanha.

O endosso dos parlamentares, contudo, tem o intuito de marcar posição e mostrar força política, já que para um requerimento de impeachment ser aprovado não é preciso ter uma quantidade mínima de assinaturas, como no caso, por exemplo, de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que deve receber o aval de pelo menos um terço da Casa antes da tramitação.

Para avançar no parlamento, um pedido de impeachment depende unicamente da vontade do presidente da Câmara dos Deputados. Nesta legislatura, Arthur Lira (PP-AL). Desde o início do mandato de Lula, por exemplo, outros requerimentos foram apresentados e não chegaram a ser pautados por terem sido arquivados por Lira. A tendência é de que o movimento se repita em relação a esta denúncia.

Da autoria de Carla Zambelli (PL-SP), o requerimento alega que a fala do presidente configurou um crime responsabilidade por ter cometido um "ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade".

Veja quem são os apoiadores:

Carla Zambelli (PL)

Julia Zanata (PL)

Delegado Caveira (PL)

Mario Frias (PL)

Coronel Meira (PL)

Mauricio Marcon (Podemos)

Paulo Bilynskyj (PL)

Sgt Fahur (PSD)

Delegado Fabio Costa (PP)

Carlos Jordy (PL)

Gustavo Gayer (PL)

Sgt Gonçalves (PL)

Kim Kataguiri (União)

Bia Kicis (PL)

General Girão (PL)

Luiz Philippe (PL)

Nikolas Ferreira (PL)

Alfredo Gaspar (União)

Rosangela Moro (União)

Gilvan da Federal (PL)

Carol De Toni (PL)

Amália Barros (PL)

Domingos Sávio (PL)

Ramagem (PL)

Nicoletti (União)

Messias Donato (Republicanos)

André Fernandes (PL)

Marcelo Alvaro Antônio (PL)

Eros Biondini (PL)

Junio Amaral (PL)

Coronel Telhada (PP)

Marcel Van Hatten (PL)

José Medeiros (PL)

Zucco (PL)

Daniel Freitas (PL)

Zé Trovão (PL)

Daniela Reinehr (PL)

Capitão Alden (PL)

Filipe Martins (PL)

Bibo Nunes (PL)

Adriana Ventura (Novo)

Gilberto Silva (Pl)

Cel Chrisóstomo (PL)

Sanderson (PL)

Giovani Cherini (PL)

Filipe Barros (PL)

Cristiane Lopes (União)

Capitão Alberto Neto (PL)

Gilson Marques (Novo)

Coronel Fernanda (PL)

Eduardo Bolsonaro (PL)

Any Ortiz (Cidadania)

Marco Feliciano (PL)

Adilson Barroso (PL)

Chris Tonietto (PL)

Silvio Antonio (PL)

Ricardo Salles (PL)

Silvia Waiãpi (PL)

Abilio (PL)

Marcio Alvino (PL)

Jefferson Campos (PL)

Rodrigo Valadares (União)

Marcelo Moraes (PL)

Eder Mauro (PL)

Rodolfo Nogueira (PL)

Marcos Polon (PL)

Capitão Augusto (PL)

Dr. Frederico (PRD)

Clarissa Tercio (PP)

Evair Vieira de Melo (PP)

Eli Borges (PL)

Coronel Assis (União)

Luiz Lima (PL)

Coronel Ulysses (União)

Dr. Jaziel (PL)

Mariana Carvalho (Republicanos)

Roberto Duarte (Republicanos)

Magda Mofatto (PL)

Dayany Bittencourt (União)

Maurício Souza (PL)

Fernando Rodolfo (PL)

Roberta Roma (PL)

Alberto Fraga (PL)

Reinhold Stephanes Jr (PSD)

Lincoln Portela (PL)

Miguel Lombardi (PL)

Dr. Zacharias Calil (União)

Professor Alcides (PL)

Rosana Valle (PL)

Helio Lopes (PL)

Pedro Lupion (PP)

Pastor Eurico (PL)

Delegado Palumbo (MDB)

Zé Vitor (PL)

Lucas Redecker (PSDB)

Dr. Fernando Maximo (União Brasil)

Thiago Flores (MDB)

Dr Luiz Ovando (PP)

Roberto Monteiro (PL)

General Pazuello (PL)

Luciano Galego (PL)

Afonso Hamm (PP)

Osmar Terra (MDB)

Covatti Filho (PP)

Pedro Westphalen (PP)

Geovania de Sá (PSDB)

Nelsinho Padovani (União)

André Ferreira (PL)

Gerlen Diniz (PP)

Ana Paula Leão (PP)

Dilceu Sperafico (PP)

Vermelho Maria (PL)

Franciane Bayer (Republicanos)

