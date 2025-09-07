Seg, 08 de Setembro

SÃO PAULO

Pedidos de anistia e camiseta de Trump: apoiadores de Bolsonaro se concentram na Avenida Paulista

Manifestantes exibem cartazes e faixas de apoio à anistia ao ex-presidente, críticas ao STF e exaltação o presidente norte-americano

Bolsonaristas pedem anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, durante ato neste domingo, 7 de SetembroBolsonaristas pedem anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, durante ato neste domingo, 7 de Setembro - Foto: Nelson Almeida/AFP

O público que estará presente para a manifestação bolsonarista deste 7 de Setembro na Avenida Paulista, em São Paulo, começou a se concentrar na via por volta das 13h.

Embora haja movimentação por toda a avenida, que habitualmente é fechada para carros aos domingos, a concentração maior ocorre apenas próximo ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), onde ficará o principal trio elétrico.

Em meio a cartazes pedindo a absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e em homenagem ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está morando nos Estados Unidos e atuou em prol de sanções do país contra o Brasil, a avenida concentra grande número de ambulantes.

O ato foi convocado por lideranças da direita em defesa da anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) são alguns dos confirmados no evento. Também ocorrem atos da direita em Brasília e na Praia de Copacabana, no Rio.

A manifestação ocorre em meio ao julgamento de Bolsonaro e dos demais acusados de estarem envolvidos na trama golpista, que começou nesta semana no Supremo Tribunal Federal (STF) e terá continuidade a partir de terça-feira (9).

À espera do "pixuleco do Lula", um camelô que vende bandeiras do Brasil a R$ 10 diz que um fornecedor parceiro trará, para ele e seus colegas vendedores, bonecos infláveis do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Espero vender, tudo, mas o rapaz está atrasado para trazer os bonecos — afirma o ambulante.

Perto dele, outro camelô vende camisas e bandeiras com a imagem do presidente americano, Donald Trump.

— Faço os dois por R$ 120 para você — oferece o ambulante, que precisou correr do "rapa" da Guarda Civil Metropolitana, que não permitiu que ele estendesse um varal entre dois postes, da que ocorre em boa parte da via.

