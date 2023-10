A- A+

CPI do 8 de janeiro Pedidos de indiciamento da CPI do 8 de janeiro serão recebidos por oito órgãos; veja a lista Apresentado pela relatora, senadora Eliziane Gama nesta terça-feira, o relatório final da Comissão será encaminhado para oito órgãos, caso seja aprovado.

Oito órgãos receberão os pedidos de indiciamentos solicitados no relatório final da CPI do 8 de janeiro, caso o texto apresentado nesta terça-feira seja aprovado. A votação do documento deve acontecer nesta quarta-feira.

Veja a lista: Supremo Tribunal Federal (STF); Ministério Público Federal (MPF); Advocacia-Geral da União (AGU); Polícia Federal (PF); Tribunal de Contas da União (TCU); Controladoria Geral da União (CGU; Receita Federal (RF) e Ministério Público Militar (MPM).

