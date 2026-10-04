Eleições 2026
Pedro Campos (PSB) é o deputado federal mais votado de Pernambuco
99,94% das urnas já foram apuradas no estado
Pedro Campos (PSB) é o deputado federal mais votado de Pernambuco nas eleições de 2026. Com 99,94% das urnas apuradas, o candidato tem 261,208 votos.
Os números são da apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgados na noite deste domingo (4). O ex-prefeito do Recife e Presidente Nacional do PSB, João Campos, também confirmou a eleição do irmão em coletiva de imprensa.
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Deputados eleitos
O candidato do PSOL, Jones Manoel vem em seguida, com 249.008 votos.
O ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, conquistou o terceiro lugar, com 185, 416.