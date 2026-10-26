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Brasil Pedro Rousseff tranquiliza apoiadores após acidente de carro na Fernão Dias: 'Revivemos' Veículo em que o deputado eleito estava com o assessor de comunicação capotou três vezes durante o trajeto entre Belo Horizonte e São Paulo

O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) afirmou no domingo, 25, que ele e o assessor que sofreram um acidente de carro na Rodovia Fernão Dias tiveram apenas ferimentos leves. Pelas redes sociais, o sobrinho neto da ex-presidente Dilma Rousseff tranquilizou apoiadores: "Revivemos".

O veículo em que o deputado eleito estava com o assessor de comunicação capotou três vezes durante o trajeto entre Belo Horizonte e São Paulo. Apesar do impacto, os dois tiveram apenas ferimentos leves.

Em um vídeo gravado no local, Rousseff disse que seguia para a capital paulista para acompanhar a apuração da votação. Segundo ele, a chuva intensa contribuiu para que o motorista perdesse o controle do veículo.

"A gente saiu de Belo Horizonte para ir para São Paulo apurar a votação, e estava chovendo muito. O carro perdeu o controle e capotou. Capotou três vezes", disse.

Segundo o parlamentar, vereador em Belo Horizonte, os dois não tiveram "basicamente nenhum arranhão".

"Graças a Deus a gente não teve basicamente nenhum arranhão, sabe? Pouca coisa. Então, assim, isso aí de fato é o poder de Deus. Basicamente, revivemos", disse.

Nas últimas 24 horas, o Google Trends registrou o aumento de buscas pelo nome de Pedro Rousseff.

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