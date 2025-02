A- A+

Ucrânia Pedro Sánchez defende participação da Ucrânia em negociações de paz Premiê espanhol reafirma apoio a Kiev antes do terceiro aniversário da invasão russa

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou neste sábado (22) que "a paz da Ucrânia e a segurança da Europa não podem ser impostas", ressaltando que qualquer acordo deve incluir a participação dos ucranianos. A declaração ocorre antes de sua viagem a Kiev, marcada para o terceiro aniversário da invasão russa.

A fala de Sánchez veio após o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, minimizar a necessidade da presença de Volodimir Zelensky nas negociações para o fim do conflito. O premiê espanhol rebateu a posição, destacando que "submeter-se ao agressor não trará a paz, mas sim futuras agressões". Ele também defendeu Zelensky e criticou o presidente russo Vladimir Putin, mencionando a morte do opositor Alexei Navalny em uma colônia penal no Ártico.

