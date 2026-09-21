Seg, 21 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda21/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
emendas

Pedro Uczai aciona STF para investigar emendas de Flávio a entidades do terceiro setor

A peça solicita a determinação de que a Controladoria-Geral da União (CGU) inclua as emendas de Flávio no cronograma de auditorias sobre emendas repassadas para organizações da sociedade civil

Reportar Erro
Lider do PT na Câmara dos Deputados, Pedro UczaiLider do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), encaminhou ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (21) uma petição que reivindica a auditoria sobre as emendas parlamentares do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) destinadas a entidades do terceiro setor no Rio de Janeiro desde 2019.

A peça solicita a determinação de que a Controladoria-Geral da União (CGU) inclua as emendas de Flávio no cronograma de auditorias sobre emendas repassadas para organizações da sociedade civil. O pedido se baseia na reportagem do Estadão que mostrou que uma assessora de Flávio negociou emenda com um miliciano condenado no caso Marielle Franco.

Conforme mostrou o jornal, a assessora parlamentar Maria de Fátima Bezerra Castro fez tratativas em 2023 com Robson Calixto, o "Peixe", e os valores das emendas de Flávio foram repassados para o Instituto de Formação Profissional José Carlos Procópio (Ifop). As informações fazem parte de investigação da Polícia Federal deflagrada em julho deste ano para apurar desvios de emendas a entidades vinculadas ao ex-deputado Chiquinho Brazão e ao ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Domingos Brazão, condenados pela morte de Marielle. A assessoria de Flávio diz que os recursos foram destinados dentro da legislação vigente.

Leia também

• No STF, Dino mantém decreto de MG que veda publicidade de bets em bens públicos

• Moraes é sorteado relator de pedido no STF para obter registros no Senado de sua mulher e de Vorcaro

• STF reiniciará no plenário físico análise sobre ações bilionárias decorrentes da tese do século

Na ação ao STF, diz-se que "há elementos objetivos que justificam a apuração das circunstâncias em que a entidade foi escolhida como destinatária".

Para o líder do PT, "a hipótese investigativa que emerge dos fatos noticiados é a de que a indicação do Ifop como beneficiário tenha sido definida a partir de demanda de Robson Calixto, operador de interesses do grupo político dos irmãos Brazão, com intermediação de assessora do gabinete e mediante contrapartida em favor dessa assessora".

O petista argumenta que, se confirmada, a hipótese "configuraria modalidade qualificada da prática já declarada incompatível com a Constituição nestes autos, na medida em que o terceiro beneficiado pela cessão de fato da prerrogativa seria integrante de organização criminosa armada".

O deputado também solicita a comunicação dos fatos ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que é relator da investigação relativa à Operação Emendatio, que investiga emendas a entidades Até a reportagem, não era público que uma das suspeitas da Operação envolvia emendas de Flávio.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter