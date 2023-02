A- A+

Cidadania italiana "Pela lei, sou italiano", diz Bolsonaro em evento na Flórida ao ser questionado sobre cidadania Tema tem mobilizado políticos e veículos de imprensa na Itália desde os atos golpistas do dia 8 de janeiro

Após participar de um evento conservador na Flórida na última terça-feira (31), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi questionado pelo jornal italiano Corriere Della Serra quanto a ter dado entrado no processo para ter a cidadania do país europeu, terra de seus bisavós. O tema tem mobilizado políticos e veículos de imprensa na Itália desde os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

— Sou italiano. Meu nome é Bolsonaro, meus avós eram de Pádua. Pela lei do seu país, sou italiano — disse o ex-presidente a jornalista do Corriere — Com pouquíssima burocracia, eu teria plena cidadania.

Segundo o Corriere, filmagens eram proíbidas no evento, mas ainda assim gravações foram feitas. Veja abaixo:

Dois dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, deram entrada na solicitação em meados de 2020, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Itália. O bisavô de Bolsonarou nasceu na cidade Anguillara, no nordeste da Itália, o que faz no ex-presidente e seus herdeiros elegíveis para a dupla cidadania.

Bolsonaro foi abordado pelo Corriere ao fim de sua fala de 20 minutos no evento, que aconteceu no bar Legends, patricionado pela organização Yes Brazil USA. Entre os presentes, estava Allan dos Santos, o Allan Terça Livre, o blogueiro foragido da Justiça brasileira que vive nos Estados Unidos. O youtuber tem um mandado de prisão preventiva decretado em outubro de 2021.

A questão do direito a cidadania italiana de Bolsoaro tem sido alvo de políticos da oposição italiana nas últimas semanas, sobretudo após os ataques do dia 8 de janeiro às sedes dos três poderes, em Brasília.

— Há rumores da imprensa brasileira de que o Jair Bolsonaro, que está atualmente na Flórida, solicitou cidadania italiana. Você sabia que os filhos de Bolsonaro também solicitaram cidadania? Isso seria um grande problema para a república italiana porque diante dos acontecimentos não pode haver incerteza de não dar a cidadania italiana à família Bolsonaro, sobre quem tramitam processos judiciais na Justiça brasileira — disse o parlamentar Angelo Bonelli, do partido Europa Verde, durante sessão na câmara, no dia 9 de janeiro.

Em novembro 2021, durante uma viagem à Itália, Bolsonaro foi agraciado com uma cidadania honorária da localidade de Anguillera, terra natal de seus antepassados, pela prefeita Alessandra Buoso, filiada ao partido de extrema-direita Lega Nord. A honraria foi justificada sob o argumento de que seria um gesto de homenagem a todos os descendentes de italianos no Brasil.

Veja também

Senado MDB e PT ficam nos principais cargos da Mesa do Senado e bloco de Marinho é excluído