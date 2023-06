A- A+

Mensagens "Pelo amor de Deus, Cidão, o presidente vai ser preso na Papuda": veja mensagens entre Cid e coronel Conversas entre o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e o subchefe do Estado Maior do Exército Jean Lawand Junior constam em relatório pela Polícia Federal

A análise da Polícia Federal no celular do ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, revelou que as discussões de planos golpistas aconteceram entre pessoas ligadas diretamente ao ex-presidente e militares do alto escalão.



Segundo reportagem da revista Veja, o próprio Cid tratou do assunto com o coronel Jean Lawand Junior, então subchefe do Estado Maior do Exército, dias antes do fim do mandato do ex-presidente. Os diálogos contam com frases como "convença o 01 a salvar esse país", "o presidente vai ser preso" e "pelo amor de Deus, faz alguma coisa".

Após a derrota de Bolsonaro nas urnas, Lawand manteve contato frequente com Cid e cobrou, repetidamente, que um plano para contestar o resultado das eleições fosse colocado em prática. Procurado pela revista, o militar — destacado pelo governo Lula para assumir o cargo de representante militar em Washington, nos Estados Unidos — afirmou ter uma relação de amizade com Cid, com quem conversava sobre “amenidades”. Ele disse não se lembrar de nenhum diálogo de teor golpista.



O general Rosty também relatou que não se recordava de conversas do gênero. Cid está preso desde o início de maio após uma operação da PF sobre fraudes em cartões de vacina, na qual seu telefone acabou apreendido.

Veja as conversas entre os dois:

Conversa entre o coronel Jean Lawand Junior e Mauro Cid no dia 1° de dezembro:

— Cidão, pelo amor de Deus, cara. Ele dê a ordem, que o povo está com ele, cara. Se os caras não cumprirem, o problema é deles. Acaba o Exército Brasileiro se esses cara não cumprir a ordem do... do Comandante Supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um General, que não recebeu, que não aceitou a ordem do Comandante. Pelo amor de Deus, Cidão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O Presidente vai ser preso. E pior, na Papuda, cara. Na Papuda, porque até isso aquele filho da puta quer tirar dos caras. O direito de ser preso é.. prisão especial com curso superior. Vai tirar, Cid. Temos que pensar, cara. Não podemos ser agora racional, não. E... emotivo. Tem que ser racional, cara, pelo amor de Deus — falou o subchefe do Estado Maior do Exército.

— Mas o Pr não pode dar uma ordem se ele não confia no ACE", disse o tenente-coronel Cid, se referindo ao Alto-Comando do Exército.

— Então ferrou. Vai ter que ser pelo povo mesmo — rebateu Lawand

Mensagem enviada por Mensagem enviada por Lawand a Cid no da 2 de dezembro: a Cid no dia 2 de dezembro:

— Meu amigo, na saída do QG encontrei bom o Rosty. Foi uma conversa longa, mas para resumir, se o EB receber a ordem, cumpre prontamente. De modo próprio o EB nada vai fazer porque será visto como golpe. Então está nas mãos do PR — falou o coronel, se referindo ao Exército Brasileiro como EB e ao presidente por PR.

Mensagens do dia 12 de dezembro:

Lawand:

— Cid, pelo amor de Deus, o homem tem que dar a ordem. Se a cúpula do EB não está com ele, de divisão para baixo está. Assessore e dê-lhe coragem. Pelo amor de Deus — escreveu o militar.

—Muita coisa acontecendo. Passo a passo — respondeu Mauro Cid, ao que Lawand respondeu: — Excelente!

Mensagens do dia 21 de dezembro:

— Soube agora que não vai sair nada. Decepção, irmão. Entregamos o país aos bandidos — fala o subchefe do Estado Maior do Exército.

O tenente-coronel Mauro Cid responde:

— Infelizmente

Outas mensagens:

— Convença o 01 a salvar esse país! — enviou Lawand

Cid responde:

— Estamos na luta!

