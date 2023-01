A- A+

BRASIL Pelo menos 45 presos por atos golpistas já foram candidatos em eleições passadas; veja a lista PSL e PL, partidos que abrigaram o bolsonarismo no período recente, são os que mais apresentaram candidaturas entre presos no DF por ataques aos Poderes

Candidatos que buscaram surfar a onda bolsonarista nos últimos anos despontam entre os presos por participação em atos golpistas em Brasília no último dia 8.



Levantamento do Globo identificou ao menos 45 pessoas que se candidataram a cargos eletivos na última década entre os 1,3 mil detidos pelas forças de segurança do Distrito Federal — os partidos com mais candidatos foram PSL e PL, que abrigaram as empreitadas presidenciais de Jair Bolsonaro em 2018 e 2022.

Os nomes e datas de nascimento dessas 45 pessoas constam na lista de presos divulgada pela secretaria de Administração Penitenciária do DF, e também apareceram em um cruzamento feito pelo Globo com a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que disponibiliza os mesmos dados.

Os três partidos que mais tiveram candidaturas entre os presos também tiveram envolvimento próximo com Bolsonaro no período recente. O PSL, que se fundiu ao DEM em 2022 para criar o União Brasil, teve seis candidatos entre os golpistas presos no DF. Todos disputaram eleições pelo partido entre 2018 e 2020, época em que o PSL abrigava o bolsonarismo.

O PL, partido atual de Bolsonaro, aparece na segunda colocação na lista, com quatro candidatos, empatado com o Patriota — que adotou o nome atual em 2018, quando tentava atrair o então candidato à Presidência para a sigla.

Ao todo, seis presos no DF por participarem da depredação às sedes dos Poderes disputaram as eleições de 2022, todos sem êxito nas urnas. Em 2020, ano com o maior número de candidaturas entre os presos, 26 disputaram cargos de vereador ou de prefeito. No grupo destinado ao Complexo Penitenciário da Papuda ou à Penitenciária Feminina do DF, conhecido como Colmeia, há pessoas que disputaram mais de uma eleição. Ao mapear seus partidos, O Globo considerou a última eleição disputada.



Entre os quatro candidatos do PL, dois concorreram à eleição do ano passado repetindo bandeiras adotadas por Bolsonaro. Gennaro Vela, que disputou uma vaga à Câmara dos Deputados pelo Paraná, mas recebeu apenas 640 votos e não conseguiu se eleger, se apresenta nas redes sociais com posts que atacam o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e exaltam os acampamentos montados na frente de quartéis com pedidos de intervenção militar, o que é inconstitucional. Em uma de suas postagens, referindo-se a Moraes, Vela diz que o ministro “está com medo agora”.

Candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Maria Elena Lourenço Passos, que teve 558 votos, publicou em suas redes um “santinho” virtual com pedidos de votos para si mesma e para Bolsonaro. Segundo o jornal capixaba “A Gazeta”, ela integra grupos bolsonaristas radicais em Cariacica (ES).

A lista de presos inclui ainda duas candidatas à Câmara em 2018 pelo PSL, partido de Bolsonaro à época. Uma delas, Tatiane da Silva Marques, que tentou uma vaga pelo Rio Grande do Sul, chegou a publicar em suas redes sociais uma série de vídeos do momento em que os integrantes do acampamento bolsonarista foram levados a um ginásio da Polícia Federal no DF, no dia seguinte à invasão dos Poderes.

Em suas redes, ela também exibe fotos ao lado do ex-presidente e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O médico Ézio Guilherme da Silva, que concorreu à prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) em 2020 pelo Patriota, adotou na ocasião lemas usados por Bolsonaro. Em suas propostas de governo, ele citou defender os “princípios judaico-cristãos, patrióticos, conservador nos costumes e liberal na economia". Ézio teve 392 votos e não se elegeu.

Há ainda presos que atualmente fazem parte do grupo de apoiadores de Bolsonaro, mas que no passado integravam partidos de oposição ao ex-chefe do Executivo. É o caso de Edimar Escanhoela, que em 2020 concorreu ao posto de vereador de Birigui, interior de São Paulo, pelo Partido Verde (PV). Em suas redes sociais é possível ver que a mudança de lado no espectro político foi rápida: um ano após ser pelo PV, Edimar já publicava vídeos endossando manifestações pró-Bolsonaro nas redes sociais.

Há também ex-candidatos presos pelos atos golpistas que concorreram em eleições municipais pelo PSB, sigla que hoje faz parte da base do presidente Lula (PT). Pelo menos três bolsonaristas já fizeram parte dos quadros pessebistas, todos eles candidatos a vereador em 2016 ou 2020: Josiel Gomes de Macedo, de Uberlândia, Minas Gerais; Paulo José Maria, de Jaru, Rondônia, e Rogério Souza Lima, de Teixeira de Freitas, na Bahia.

A lista de presos no Distrito Federal não inclui outros acusados de envolvimento nos atos golpistas que foram alvos de operações da Polícia Federal (PF) nos últimos dias. Alguns desses nomes também têm histórico de participação em eleições. É o caso, por exemplo, de Roberto Henrique de Souza Jr., preso na segunda-feira por suspeita de organização e financiamento de atos golpistas. Integrante do Corpo de Bombeiros do Rio, ele concorreu a deputado federal com a alcunha de "Junior Bombeiro" em 2018, pelo Patriota, mas não se elegeu.

Veja a lista de presos pelos atos golpistas que já disputaram eleições:

GENNARO VELA NETO (PL-PR) - DEPUTADO FEDERAL - 2022

LUIZ ADRIAN DE MORAES PAZ (PRTB-MG) - DEPUTADO ESTADUAL - 2022

OZIEL LARA DOS SANTOS (PATRIOTA-SC) - DEPUTADO ESTADUAL - 2022

EDNA BORGES CORREA (SOLIDARIEDADE-DF) - DEPUTADO DISTRITAL - 2022

MARIA ELENA LOURENÇO PASSOS (PL-ES) - DEPUTADO ESTADUAL - 2022

REGINA APARECIDA SILVA (PMN-RR) - 2º SUPLENTE - 2022

ADAILDO ALVES SANTANA (PTB-BA) - VEREADOR - 2020

ADEMAR BENTO MARIANO (PTB-PR) - VEREADOR - 2020

CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO (PSL-SP) - VEREADOR - 2020

DANIEL LUCIANO BRESSAN (CIDADANIA-PR) - VEREADOR - 2020

EDIMAR APARECIDO MARTINS ESCANHOELA (PV-SP) - VEREADOR - 2020

EZIO GUILHERME DA SILVA (PATRIOTA-MG) - PREFEITO - 2020

FABIANO DA SILVA (PSL-SC) - VEREADOR - 2020

FRANCISMAR APARECIDO DA SILVA (PATRIOTA-MG) - VEREADOR - 2020

GILSON DA SILVA MATTOS (MDB-RS) - VEREADOR - 2020

HELMI TAVARES DE OLIVEIRA (PTB-PA) - VEREADOR - 2020

HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA (MDB-SP) - VEREADOR - 2020

JOÃO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA (PSL-MT) - VEREADOR - 2020

JOSIEL GOMES DE MACEDO (PSB-MG) - VEREADOR - 2020

MARCOS JOEL AUGUSTO (CIDADANIA-SP) - VEREADOR - 2020

PAULO JOSE MARIA (PSB-RO) - VEREADOR - 2020

ALICE TEREZINHA COSTA DA COSTA (DEM-RS) - VEREADOR - 2020

ANA PAULA NEUBANER RODRIGUES (PATRIOTA-MG) - VEREADOR - 2020

DARLENE DA SILVA COSTA (PSL-BA) - VEREADOR - 2020

LUCIANA ROSA DI PALMA (PODEMOS-SP) - VEREADOR - 2020

MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS (MDB-MT) - VEREADOR - 2020

ODETE CORREA DE OLIVEIRA PALIANO (PL-SC) - VEREADOR - 2020

RENATA SOUSA MASSA (PRTB-BA) - VEREADOR - 2020

STELA MARIA ATANAZIO (DC-SP) - VEREADOR - 2020

MICHELA BATISTA LACERDA (PSL-AC) - DEPUTADO FEDERAL - 2018

TATIANE DA SILVA MARQUES (PSL-RS) - DEPUTADO FEDERAL - 2018

ALCEBIADES FERREIRA DA SILVA (PP-MT) - VEREADOR - 2016

IVAN MANOEL RECH (PL-SC) - VEREADOR - 2016

JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE (PTN-MT) - VEREADOR - 2016

LUIZ FERNANDO DE SOUZA ALVES (REDE-MG) - VEREADOR - 2016

PAULO GABRIEL DA SILVEIRA E SILVA (PTC-GO) - VEREADOR - 2016

RICARDO DUARTE OLIVEIRA (REPUBLICANOS-SC) - VEREADOR - 2016

ROBSON BARBOSA DA SILVA (PSC-PA) - VEREADOR - 2016

ROGERIO SOUZA LIMA (PSB-BA) - VEREADOR - 2016

RONALDO BORGES DO CANTO (DEM-RS) - VEREADOR - 2016

VICENTE CAVALINI FILHO (CIDADANIA-PR) - VEREADOR - 2016

WELLINGTON RONALDO COSTA (CIDADANIA-SP) - VEREADOR - 2016

WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO (PTC-PE) - VEREADOR - 2016

WILSON FERNANDO GOMES (PDT-GO) - VEREADOR - 2016

MARYANNA SILVA GONÇALVES (PRP-MG) - VEREADOR - 2016

Veja também

Governo do Estado "Mais um passo que damos para arrumar a casa", diz Raquel, após aprovação da reforma administrativa