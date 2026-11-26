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BRASIL Percepção de que Lula quer Trabuco na Fazenda já melhora confiança no governo, diz Kassab Kassab associou a queda do dólar e a valorização da Bolsa às expectativas em torno da possível indicação do banqueiro

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta quinta-feira, 26, que a percepção de que o presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quer Luiz Carlos Trabuco no Ministério da Fazenda já contribui para melhorar a confiança no governo. Para o dirigente, a escolha de um nome com o perfil do presidente do Conselho de Administração do Bradesco sinalizaria o rumo da política econômica no quarto mandato do petista.

"Se consolidar um perfil como Trabuco para o Ministério da Fazenda, é mais do que um gesto, sinaliza, efetivamente, um rumo", disse Kassab, durante o 10º Painel GCB, promovido pela GCB Investimentos, no hotel Rosewood, em São Paulo.

Kassab associou a queda do dólar e a valorização da Bolsa às expectativas em torno da possível indicação do banqueiro.

Na avaliação dele, Lula precisa dar sinais que permitam aos investidores identificar a direção do próximo governo e recuperar a confiança no País. "O que a gente espera do presidente Lula, nesse momento, é pelo menos gestos", afirmou.





Segundo o dirigente, essas sinalizações ajudam a opinião pública e o mercado a compreender a disposição do presidente e os rumos que pretende imprimir à gestão.

Trabuco foi sondado por Lula para assumir a Fazenda, mas ainda não havia dado uma resposta, segundo informações publicadas nesta quinta-feira pela Reuters, com base em duas fontes que acompanham as negociações.

A definição do comando da equipe econômica ocorre em meio às preocupações dos investidores com a situação fiscal do País.

Ao ser questionado sobre uma possível má vontade do mercado com Lula, Kassab preferiu falar em equívoco e defendeu o reconhecimento do resultado eleitoral. Disse que apoiou Ronaldo Caiado (PSD) na disputa presidencial, por considerá-lo mais preparado, mas que a vitória do petista exige disposição para colaborar com o governo.

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