Perfil com mais de 600 mil seguidores no Instagram ajuda a identificar terroristas

O influenciador digital Felipe Neto e o deputado federal André Janones (Avante-MG) somam esforços a em seus perfis no Twitter a uma página no Instagram com mais de 500 mil seguidores para identificar os terroristas que, num ataque à democracia brasileira, depredaram os edifícios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal em Brasília neste domingo. O perfil Contragolpe Brasil (@contragolpebrasil) realizou 115 postagens até o momento no Instagram. Cada uma delas contém a foto de um vândalo participando da invasão às sedes dos três poderes.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta segunda-feira (09) a criação de um e-mail para receber denúncias sobre os terroristas.

"Além das investigações que estão em andamento, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou o e-mail *[email protected]* para receber informações sobre atentados terroristas", afirmou ele Twitter.

"Vamos simplificar... Poste aqui nesse tweet TODOS os prints possíveis que mostrem o rosto de envolvidos na invasão terrorista do Congresso Nacional. Só responder aqui e anexar a imagem. Bora criar uma listinha pra facilitar os trabalhos...", pediu Felipe Neto no Twitter neste domingo.

A postagem conta com auxílio dos seguidores, que divulgam imagens de criminosos pelos atos golpistas deste domingo no Distrito Federal.

O mesmo fez o deputado André Janones, que ainda contribuiu com a divulgação da página @contragolpebrasil.

"Ajudem a identificar os golpistas, trabalho sendo feito no perfil que vou divulgar no comentário a seguir", postou ele, gerando reação semelhante dos internautas, que também fizeram postagens visando a identificar os vândalos.

