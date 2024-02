A- A+

REPERCUSSÃO Perfil do governo de Israel no X cita Lula e diz que presidente brasileiro 'nega' o Holocausto "O que vem à sua mente quando pensa no Brasil?", começa a publicação

Um perfil do governo de Israel no X, antigo Twitter, mencionou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma publicação nesta terça-feira (20) e disse que o presidente brasileiro nega o Holocausto. A postagem é mais uma repercussão da fala em que Lula comparou as ações de Israel na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus por Adolf Hitler.



Mantido pelo Ministério das Relações Exteriores israelense, o perfil compartilhou uma postagem de uma bandeira do Brasil que perguntava: "O que vem à sua mente quando pensa no Brasil?"



A conta na rede social, então, fez o seguinte comentário sobre a publicação: "Antes ou depois de Lula ter negado o Holocausto?"



Before or after @LulaOficial went full on Holocaust denier? https://t.co/lI5tuLLL3o — Israel ישראל (@Israel) February 20, 2024



Na noite de segunda-feira (19), em entrevista ao programa Roda Viva, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a fala de Lula não foi direcionada ao povo judeu, mas ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Lula é crítico contumaz das ações de Israel em Gaza diante da escalada do conflito contra o grupo Hamas. No domingo (18), em coletiva de imprensa realizada na Etiópia, o chefe do Executivo brasileiro fez um paralelo entre a morte de palestinos com o extermínio de judeus feito pelo líder da Alemanha Nazista, Adolf Hitler. Durante o regime nazista, que ocorreu entre 1933 e 1945, 6 milhões de judeus foram mortos.







"O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou Lula a jornalistas em Adis Abeba, na Etiópia, onde participou como convidado da cúpula anual da União Africana.



As declarações foram imediatamente repudiadas pelo primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, que afirmou que Lula "atravessou uma linha vermelha".

